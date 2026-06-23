Avrupa otomotiv pazarında Çin rüzgarı: Satışlar rekor kırdı

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Tam Boyutta Gör Avrupa otomotiv pazarında elektrikli ve hibrit araçlara yönelik talep büyümeye devam ederken Çinli otomobil üreticilerinin satışları rekor kırıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin (ACEA) verilerine göre mayıs ayında pazardaki büyümenin ana itici gücü elektrikli ve hibrit modeller olurken benzinli ve dizel otomobillerde sert düşüş yaşandı.

Mayıs ayında Avrupa Birliği, Birleşik Krallık ve Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ülkelerinde yeni otomobil tescilleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,6 artarak 1 milyon 152 bin 523 adede ulaştı. Avrupa Birliği özelinde ise yılın ilk beş ayında yeni otomobil kayıtları yüzde 4 artış gösterdi.

Elektrikli araçlar pazarı sürüklüyor

Pazardaki büyüme büyük ölçüde elektrik destekli modellerden geliyor. Mayıs ayında bataryalı elektrikli otomobil (BEV) satışları yüzde 39,1, şarj edilebilir hibritler (PHEV) yüzde 13,2 ve hibrit modeller yüzde 8,2 yükseldi. Böylece bu üç güç aktarma sistemi, ay boyunca gerçekleşen yeni otomobil kayıtlarının üçte ikisinden fazlasını oluşturdu.

Tam Boyutta Gör Yılın ilk beş ayında ise bataryalı elektrikli otomobiller Avrupa Birliği pazarında yüzde 20 paya ulaştı. Geçen yıl aynı dönemde bu oran yüzde 15,3 seviyesindeydi. Hibrit modeller yüzde 37,8 ile en çok tercih edilen motor seçeneği olmayı sürdürdü. Şarj edilebilir hibritlerin payı ise yüzde 9,7'ye yükseldi.

Elektrikli otomobil satışları özellikle büyük pazarlarda dikkat çekti. İlk beş ayda İtalya'da satışlar yüzde 75,7, Fransa'da yüzde 55,4 ve Almanya'da yüzde 40,9 arttı. Aynı dönemde Avrupa Birliği genelinde 950 bin 521 adet tamamen elektrikli otomobil satıldı.

Çinli üreticiler üç haneli büyüyor

Tam Boyutta Gör Elektrikli dönüşümün hız kazanmasıyla birlikte Avrupa'nın köklü üreticileri rekabet baskısını daha fazla hissetmeye başladı. Mayıs ayında Renault, Stellantis ve Volkswagen'in yeni araç kayıtları yüzde 1 ila 3 arasında geriledi.

Buna karşılık Çinli markalar dikkat çekici bir performans sergiledi. Leapmotor'un satışları yüzde 465,1 artarken Chery yüzde 244,1 ve BYD yüzde 136,6 büyüdü. Geely ve SAIC de sırasıyla yüzde 12,6 ve yüzde 13,9 artış kaydetti.

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Öte yandan Tesla, Avrupa'daki toparlanmasını sürdürdü. Şirketin mayıs ayındaki yeni araç kayıtları yüzde 107,9 artarak 28 bin 610 adede ulaştı ve marka dört ay üst üste büyüme kaydetti.

Benzinli ve dizel otomobiller kan kaybediyor

Elektrikli araçların yükselişiyle birlikte içten yanmalı motorlu otomobillerin pazar payı daralmaya devam ediyor. Avrupa Birliği'nde yılın ilk beş ayında benzinli otomobil kayıtları yüzde 18,2, dizel otomobil kayıtları ise yüzde 16,6 geriledi.

Benzinli otomobillerin pazar payı yüzde 28,5'ten yüzde 22,4'e, dizel modellerin payı ise yüzde 9,5'ten yüzde 7,6'ya düştü. Böylece benzinli ve dizel otomobillerin toplam pazar payı yüzde 38'den yüzde 30,1'e geriledi.

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Avrupa otomotiv pazarında Çin rüzgarı: Satışlar rekor kırdı

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