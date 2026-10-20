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    Avrupa’dan Starlink’e rakip uydu ağı hamlesi: Telefonlar uyduya bağlanacak

    Avrupa’nın dört büyük operatörü Starlink’e rakip uydu ağı kurmak için harekete geçti. Plan hayata geçerse cep telefonları, baz istasyonlarına ihtiyaç duymadan doğrudan uydulara bağlanabilecek.

    Avrupa, Starlink’e rakip uydu ağı kurmak için harekete geçti Tam Boyutta Gör

    Deutsche Telekom, Orange, Vodafone ve Telefónica, cep telefonlarının doğrudan uydulara bağlanmasını sağlayacak bir ağ kurmak amacıyla ortak teklif hazırlama olasılığını değerlendirmek üzere niyet mektubu imzaladı. Şirketler, Avrupa’da uydu tabanlı mobil iletişim hizmetlerinin yaygınlaştırılmasını ve SpaceX’in Starlink sistemine alternatif oluşturulmasını hedefliyor.

    Avrupa’nın dört büyük operatöründen ortak uydu hamlesi

    Almanya merkezli Deutsche Telekom, Fransa merkezli Orange, İngiltere merkezli Vodafone ve İspanya merkezli Telefónica tarafından yürütülen girişim, Avrupa'nın kritik iletişim altyapısında daha bağımsız hale gelmesini hedefliyor. Şirketler, özellikle geleneksel mobil şebekelerin yetersiz kaldığı bölgelerde kesintisiz bağlantı sunmayı amaçlıyor.

    Planlanan sistem, telefonların herhangi bir baz istasyonuna ihtiyaç duymadan doğrudan uydularla iletişim kurmasına dayanıyor. Böylece mobil kapsamanın sınırlı olduğu kırsal bölgelerde ve mevcut şebekelerin ulaşamadığı noktalarda bağlantı sağlanabilecek. Projenin bir diğer hedefi ise kamu ağlarının dayanıklılığını artırmak ve kritik iletişim hizmetlerinin güvenliğini güçlendirmek.

    Uydu altyapısı başka bir şirketten gelecek

    Dört operatörün planında, Avrupa'daki yer altyapısının kurulması ve işletilmesi önemli bir yer tutuyor. Şirketler, sistemin Avrupa'daki koordinasyon ve izleme faaliyetlerini de üstlenmeyi planlıyor. Buna karşın doğrudan bir uydu takımı kurmak için yatırım yapmayacaklar.

    Avrupa, Starlink’e rakip uydu ağı kurmak için harekete geçti Tam Boyutta Gör

    Bunun yerine henüz adı açıklanmayan bir uydu işletmecisiyle ortaklık kurulması hedefleniyor. Seçilecek şirket, cep telefonlarına doğrudan bağlantı sağlayacak uydu ağını sunacak. Telekomünikasyon operatörleri ise yer altyapısını, pazar erişimini ve Avrupa'daki operasyonları yönetecek.

    Bu modelle Avrupa'nın kendi uydu filosunu sıfırdan kurmak zorunda kalmadan alternatif bir doğrudan uydu bağlantısı ağı oluşturması amaçlanıyor. Girişimin diğer Avrupalı mobil operatörlere de açılması planlanıyor. Böylece farklı şirketler, kendi müşterilerine aynı altyapı üzerinden uydu bağlantısı hizmeti sunabilecek.

    Avrupa, 2 GHz frekans bandını uydu iletişimine açabilir

    Ortak girişimin arkasındaki önemli gelişmelerden biri, Avrupa Birliği'nin uydu tabanlı mobil iletişim hizmetleri için yeni frekans düzenlemelerini değerlendirmesi. Avrupa Komisyonu, 2 GHz frekans bandının belirli bölümlerini uydu üzerinden iletişim hizmeti sunacak Avrupalı şirketlere ayırmayı gündemine aldı.

    Bu frekanslar, mobil cihazların doğrudan uydularla bağlantı kurmasını sağlayan sistemler açısından önem taşıyor. Planın hayata geçirilmesi halinde Avrupa merkezli şirketler, uydu bağlantısı pazarında daha güçlü bir konum elde edebilir.

    ABD'li operatörler de benzer bir adım attı

    Avrupa'daki girişimden daha önce ise ABD’deki üç büyük operatör de benzer bir adım atmıştı. AT&T, T-Mobile ve Verizon, kırsal bölgelerde ve mobil şebekelerin kapsama sağlayamadığı noktalarda bağlantıyı iyileştirmek amacıyla ortak hareket etme planlarını açıkladı.

    ABD'li şirketlerin girişimi, mevcut frekans kaynaklarının bir araya getirilmesiyle kapasitenin artırılmasını, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesini ve uydu hizmeti sağlayıcılarının daha fazla müşteriye ulaşmasını hedefliyor. Ortak bir platform üzerinden sunulacak hizmetlerle mobil operatörler ve uydu şirketleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

    Elon Musk da son dönemde Starlink'in uydu interneti hizmetini genişleterek doğrudan mobil iletişim pazarında daha büyük bir rol üstlenebileceğine yönelik açıklamalar yaptı. Bu durum, Avrupa'daki operatörlerin ortak hareket etme kararını rekabet açısından daha önemli hale getiriyor. Hatta SpaceX, küresel bir operatör olmayı hedefliyor.

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