Tesla'nın ikinci çeyrek satışlarında Avrupa kaynaklı toparlanma bekleniyor

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Tam Boyutta Gör Küresel elektrikli araç pazarının öncüsü Tesla, perşembe günü yılın ikinci çeyreğine ait araç teslimat rakamlarını duyuracak. Geçtiğimiz yıl yaşanan sert düşüşlerin ardından, analistler bu çeyrekte Tesla'dan %5'e yakın bir küresel büyüme ve güçlü bir geri dönüş bekliyor. Bu toparlanmanın arkasındaki en büyük itici güç ise beklenmedik bir şekilde Avrupa pazarı oldu.

Avrupa’daki akaryakıt krizi Tesla’ya yaradı

ABD-İran savaşı nedeniyle küresel akaryakıt fiyatlarında yaşanan sert yükselişler, Avrupalı tüketicileri hızla bataryalı elektrikli araçlara yönlendirdi. 2025 yılında CEO Elon Musk’ın siyasi söylemleri nedeniyle Avrupa'da ciddi bir satış boykotu ve talep daralması yaşayan Tesla, akaryakıt fiyatlarının tavan yapmasıyla bölgede adeta yeniden doğdu.

Deutsche Bank'ın analizine göre; Tesla'nın bu çeyrekteki en büyük bölgesel büyümesi %40 ile Avrupa pazarından gelecek. Çin pazarında ise %3'lük stabil bir büyüme öngörülüyor.

Amerika pazarında teşvik baskısı sürüyor

Avrupa ve Çin'deki olumlu havaya rağmen, Tesla'nın ana vatanı olan Kuzey Amerika pazarında işler o kadar parlak değil. 7.500 dolarlık federal elektrikli araç vergi kredisinin sona erecek olması, ABD'deki satışlar üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Analistler, Tesla'nın Kuzey Amerika teslimatlarında geçen yıla kıyasla %21'lik bir düşüş yaşayabileceğini belirtiyor.

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Ayrıca uzmanlar, Tesla'nın gelişmiş sürücü destek sistemi olan FSD (Full Self-Driving) yazılımının Avrupa genelinde yaygınlaşmasının da talebi ciddi şekilde artırabileceğini düşünüyor. Şu an sadece birkaç ülkede yasal olan bu yazılım için, Avrupa Birliği'nin (AB) bu yılın sonlarında daha geniş kapsamlı bir onay oylaması yapması bekleniyor.

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Avrupa Tesla'yı ipten aldı! Araç teslimatlarında olumlu beklenti

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