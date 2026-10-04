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    Avrupa, Visa ve Mastercard’a rakip ortak ödeme ağı kuruyor

    Avrupa, Visa ve Mastercard’a alternatif olacak ortak ödeme ağı için çalışmalara başladı. ENP projesi 13 ülkedeki mevcut ödeme sistemlerini birleştirerek kıta genelinde ortak altyapı oluşturacak.

    Avrupa, Visa ve Mastercard’a rakip ortak ödeme ağı kuruyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa’daki ödeme kuruluşları kıta genelinde kullanılan mevcut ödeme sistemlerini birbirine bağlayacak European Network for Payments (ENP) adlı ortak girişimi hayata geçirdi. ENP projesi Avrupa’nın ödeme altyapısında ABD merkezli Visa ve Mastercard olan bağımlılığını azaltmayı hedefliyor.

    130 milyon kullanıcı tek ağda birleşiyor

    Esasında ENP’nin temelleri 2023 yılında atıldı ancak Avrupa’nın ödeme alanındaki bağımsızlığı, ABD ile artan ekonomik ve siyasi gerilimler nedeniyle şimdilerde daha fazla önem kazandı. Yeni girişimin kurucuları arasında İspanya’dan Bizum, İtalya’dan Bancomat, Avrupa merkezli dijital cüzdan Wero, Portekiz merkezli SIBS-MB WAY ile Vipps MobilePay bulunuyor.

    Avrupa, Visa ve Mastercard’a rakip ortak ödeme ağı kuruyor Tam Boyutta Gör
    Bu kuruluşların mevcut ödeme ağları bir araya geldiğinde 13 Avrupa ülkesinde yaklaşık 130 milyon kullanıcıya ulaşılıyor. Söz konusu ağlar, Avrupa ve Norveç nüfusunun yaklaşık yüzde 70’ini kapsıyor.

    ENP, sıfırdan yeni bir ödeme ağı kurmak yerine halihazırda kullanılan sistemleri birbirine bağlamayı planlıyor. Madrid merkezli kuruluş, ilk aşamada farklı ödeme ağlarının birlikte çalışmasını sağlayacak ortak bir teknik ve operasyonel altyapı oluşturacak. Bu altyapının Avrupa standartlarına dayanması hedefleniyor.

    ENP’nin yol haritasına göre ortak altyapı kademeli olarak devreye alınacak. İlk aşamada sınır ötesi ödemeler ve fiziksel mağazalardaki işlemler üzerinde çalışılacak. Sistem ilerleyen dönemde e-ticaret, çevrim içi ödemeler ve mağaza içindeki POS işlemleri gibi daha geniş kullanım alanlarına taşınacak.

    Sonraki aşamalarda ise başka Avrupa ödeme kuruluşlarının da ağa katılması bekleniyor. Böylece ENP’nin kapsadığı kullanıcı ve ülke sayısının artması amaçlanıyor. İlk dönemde altyapının işletme maliyetlerini ENP’nin kendisinin karşılaması planlanıyor. Ortak altyapının kurulmasının ardından sistemin kendi gelirlerini oluşturmaya başlaması bekleniyor.

    Dijital euro ile birlikte çalışabilir

    Genel olarak ENP, uzun süredir ülkeler ve ödeme ağları arasındaki parçalı yapıyı birleştirmeyi hedefliyor. Böylece Visa ve Mastercard gibi küresel ödeme ağlarının karşısına Avrupalı bir alternatif çıkabilir.

    Bu arada Avrupa Merkez Bankası (ECB) da Avrupa genelinde ortak bir ödeme aracı oluşturmak amacıyla dijital euro projesini geliştiriyor. ECB'nin kontrolündeki dijital euro cüzdanının ilerleyen yıllarda ENP'nin altyapısını tamamlayan ayrı bir ödeme platformuna dönüşmesi mümkün görünüyor.

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