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    Avrupa'yı kavuran "Omega” sıcakları Türkiye’ye geliyor

    Avrupa'da can kayıplarına yol açan Omega blokajı sıcak hava dalgası Türkiye'yi de etkileyecek. Uzmanlar, hafta sonundan itibaren termometrelerin 38 dereceyi göreceğini belirtiyor.

    Avrupa'yı kavuran 'Omega” sıcakları Türkiye’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa'da onlarca can kaybına, enerji altyapısında aksamalara ve günlük yaşamın durma noktasına gelmesine neden olan "Omega blokajı" kaynaklı sıcak hava dalgası, Balkanlar üzerinden Türkiye'yi de etkilemeye hazırlanıyor. Uzmanlar, hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının kademeli olarak artacağını, yeni haftada ise birçok bölgede mevsim normallerinin 2 ila 3 derece üzerine çıkacağını belirtiyor.

    Mevsim normallerinin 18 derece üzerinde

    Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasında sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin 18 derece üzerine çıktı. İngiltere'de haziran ayı sıcaklık rekoru 36,1 derece ile kırılırken Fransa'da bazı bölgelerde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. İtalya ise Roma, Milano ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yayımladı.

    Avrupa'yı kavuran 'Omega” sıcakları Türkiye’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları ise kamuoyunda dile getirilen bazı iddiaların aksine, bu aşırı sıcakların temel nedeninin Pasifik Okyanusu'nda gelişen El Nino olmadığını, atmosferde oluşan "Omega" düzeni olduğunu vurguluyor.

    Omega blokajı nedir?

    Omega blokajı adını Yunanca Ω (omega) harfinin şekline benzeyen jet akımı düzeninden alıyor. Bu atmosferik yapı oluştuğunda yüksek basınç sistemi belirli bir bölgenin üzerinde adeta kilitleniyor. Normal şartlarda batıdan doğuya hareket eden hava sistemleri duraksıyor ve sıcak hava aynı bölgede günler, hatta haftalar boyunca hapsolabiliyor.

    Avrupa'yı kavuran 'Omega” sıcakları Türkiye’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Yüksek basınç nedeniyle bulut oluşumu baskılanırken gökyüzü açık kalıyor, güneşlenme süresi uzuyor ve sıcaklıklar hızla yükseliyor. Blokun iki yanında ise daha serin ve yağışlı hava görülebiliyor.

    Uzmanlara göre mevcut Avrupa sıcak hava dalgasının temel mekanizması da bu atmosferik blokaj. İklim değişikliği ise bu olayın doğrudan nedeni olmasa da artan küresel sıcaklıklar nedeniyle etkisini çok daha şiddetli hale getiriyor.

    Bu bağlamda uzmanlar, Avrupa'daki aşırı sıcakların El Nino ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını ifade ediyor. Küresel ölçekte El Nino'nun ilerleyen aylarda sıcaklıkları artırma potansiyeli bulunsa da Avrupa'daki mevcut sıcak hava dalgasını oluşturan temel etken Omega blokajı yapısı olarak gösteriliyor.

    Etkisi Türkiye'de de görülecek

    Avrupa'yı kavuran 'Omega” sıcakları Türkiye’ye geliyor Tam Boyutta Gör
    Şimdiye kadar Türkiye, bu etkinin kıyılarında yer alıyor ve görece serin bir süreçten geçiyordu. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 26 Haziran-2 Temmuz dönemini kapsayan tahminlerine göre hafta başından itibaren yağışlı sistem ülkeyi terk edecek. Bunun ardından güneşli hava etkisini artırırken sıcaklıklar da kademeli olarak yükselecek. Karadeniz ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer sağanak yağışlar görülebilecek.

    CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa'yı etkileyen sistemin Türkiye'yi de dolaylı olarak etkileyeceğini belirterek Türkiye'nin bu sistemin doğu tarafında yer aldığını söyledi. Şen'e göre sıcaklıklar halihazırda haziran ortalamalarının 2-3 derece üzerinde seyrediyor ve hafta sonundan itibaren birkaç derece daha artarak bazı bölgelerde 38 dereceye ulaşabilecek.

    Meteoroloji verilerine göre yeni haftada en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklığın 37 dereceye, Şanlıurfa'da ise 38 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Batman çevresinde de termometrelerin 37 dereceyi göstermesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların 34-36 derece, İç Anadolu'da ise 30 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/business/environment/power-cuts-france-leave-thousands-sweltering-amid-scorching-heatwave-2026-06-24/ https://www.trthaber.com/haber/turkiye/sicakliklar-artacak-termometreler-38-dereceyi-gosterecek-949290.html
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    enreka_tr 30 dakika önce

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