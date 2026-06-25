Avrupa'yı kavuran "Omega” sıcakları Türkiye’ye geliyor

Mevsim normallerinin 18 derece üzerinde
Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya başta olmak üzere Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgasında sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin 18 derece üzerine çıktı. İngiltere'de haziran ayı sıcaklık rekoru 36,1 derece ile kırılırken Fransa'da bazı bölgelerde 40 derecenin üzerindeki sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm ilan edildi. İtalya ise Roma, Milano ve Floransa'nın da aralarında bulunduğu 16 şehir için en yüksek seviyede sıcaklık uyarısı yayımladı.
Omega blokajı nedir?
Omega blokajı adını Yunanca Ω (omega) harfinin şekline benzeyen jet akımı düzeninden alıyor. Bu atmosferik yapı oluştuğunda yüksek basınç sistemi belirli bir bölgenin üzerinde adeta kilitleniyor. Normal şartlarda batıdan doğuya hareket eden hava sistemleri duraksıyor ve sıcak hava aynı bölgede günler, hatta haftalar boyunca hapsolabiliyor.
Uzmanlara göre mevcut Avrupa sıcak hava dalgasının temel mekanizması da bu atmosferik blokaj. İklim değişikliği ise bu olayın doğrudan nedeni olmasa da artan küresel sıcaklıklar nedeniyle etkisini çok daha şiddetli hale getiriyor.
Bu bağlamda uzmanlar, Avrupa'daki aşırı sıcakların El Nino ile ilişkilendirilmesinin doğru olmadığını ifade ediyor. Küresel ölçekte El Nino'nun ilerleyen aylarda sıcaklıkları artırma potansiyeli bulunsa da Avrupa'daki mevcut sıcak hava dalgasını oluşturan temel etken Omega blokajı yapısı olarak gösteriliyor.
Etkisi Türkiye'de de görülecek
CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Avrupa'yı etkileyen sistemin Türkiye'yi de dolaylı olarak etkileyeceğini belirterek Türkiye'nin bu sistemin doğu tarafında yer aldığını söyledi. Şen'e göre sıcaklıklar halihazırda haziran ortalamalarının 2-3 derece üzerinde seyrediyor ve hafta sonundan itibaren birkaç derece daha artarak bazı bölgelerde 38 dereceye ulaşabilecek.
Meteoroloji verilerine göre yeni haftada en yüksek sıcaklıkların Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ölçülmesi bekleniyor. Diyarbakır'da sıcaklığın 37 dereceye, Şanlıurfa'da ise 38 dereceye yaklaşacağı tahmin ediliyor. Batman çevresinde de termometrelerin 37 dereceyi göstermesi bekleniyor. Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinde sıcaklıkların 34-36 derece, İç Anadolu'da ise 30 derecenin üzerine çıkacağı öngörülüyor.Kaynakça https://www.reuters.com/business/environment/power-cuts-france-leave-thousands-sweltering-amid-scorching-heatwave-2026-06-24/ https://www.trthaber.com/haber/turkiye/sicakliklar-artacak-termometreler-38-dereceyi-gosterecek-949290.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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