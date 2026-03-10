Avrupalı yapay zeka girişimi Mistral AI, Fransa ordusuyla anlaşma imzaladı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Amerikan yapay zeka şirketleri OpenAI ile Anthropic, Pentagon ile yaptıkları anlaşmalar nedeniyle sert bir kamuoyu tartışmasının ortasında kalırken, Fransız yapay zeka girişimi Mistral AI Avrupa’da savunma alanındaki faaliyetlerini sessiz biçimde genişletmeye devam ediyor.

Mistral AI'ın modelleri Fransa ordusunun altyapısında kullanılacak

Fransa Silahlı Kuvvetler Bakanlığı, Perşembe günü yaptığı açıklamada Mistral AI ile bir çerçeve anlaşmasına vardıklarını duyurdu. Bu anlaşma kapsamında Fransa’nın silahlı kuvvetleri, savunma kurumları ve ilgili kamu kuruluşları şirketin gelişmiş yapay zeka modellerine, yazılımlarına ve hizmetlerine erişebilecek.

Bakanlığın savunma yapay zekası ajansı tarafından yönetilen anlaşmaya göre Mistral’ın yapay zeka sistemleri Fransa’nın kontrolündeki altyapılarda çalıştırılacak. Hükümetler artık hassas verilerin nerede işlendiği ve hangi yasalara tabi olduğu konusunda daha dikkatli davrandığı için bu konu ordu için büyük önem taşıyor.

Şirket, anlaşmayı duyurduğu LinkedIn paylaşımında yapay zeka sistemlerinin Fransa’nın kendi altyapısında kullanılacağını ve savunma alanına özgü verilerle yeniden eğitilerek askeri operasyonları destekleyecek şekilde uyarlanacağını belirtti. Anlaşmanın finansal detayları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Avrupa'nın en değerli yapay zeka girişimi

2023 yılında kurulan Mistral AI için bu anlaşma önemli bir başarı olarak görülüyor. Şirket, geçen yıl duyurduğu 1,7 milyar euro (yaklaşık 2 milyar dolar) yatırım turunun ardından yaklaşık 13,6 milyar dolar değerlemeye ulaşmıştı.

Girişim kendisini ABD merkezli büyük yapay zeka şirketlerine karşı Avrupa’nın yerli alternatifi olarak konumlandırıyor. Bu bağlamda modellerini, güçlü performans sunan ancak Avrupa’nın veri egemenliği ve kontrolü hedefleriyle daha uyumlu çözümler olarak tanıtıyor.

Savunma bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ortaklığın Fransa’nın teknolojik egemenliğini güçlendirmeyi amaçladığı ve askeri operasyonlarda kullanılan kritik yapay zeka araçlarının kontrolünün orduda kalmasını sağlayacağı vurgulandı.

Bu anlaşma aynı zamanda Avrupa hükümetlerinin stratejik sektörlerde ABD teknolojilerine olan bağımlılıklarını yeniden değerlendirdiği bir dönemde geldi. Bulut bilişimden yarı iletkenlere ve yapay zekaya kadar birçok alanda teknolojik bağımsızlık konusu giderek daha fazla önem kazanıyor.

