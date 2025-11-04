Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avustralya’da her gün 3 saat ücretsiz güneş enerjisi dönemi başlıyor

    Avustralya, 2026’dan itibaren üç eyalette hanelere günde üç saat ücretsiz güneş enerjisi sağlayacak. “Solar Sharer” programı, panelleri olmayan evleri de kapsayarak enerji maliyetlerini düşürecek.

    Avustralya’da her gün 3 saat ücretsiz güneş enerjisi dönemi Tam Boyutta Gör
    Avustralya hükümeti, Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Güneydoğu Queensland’deki hanelere 2026 yılından itibaren günde en az üç saat ücretsiz güneş enerjisi sağlayacak yeni bir enerji programını duyurdu. “Solar Sharer” adı verilen sistem, güneş panellerine sahip olmayan evleri de kapsayacak ve elektriğin en bol olduğu öğle saatlerinde vatandaşlara sıfır maliyetli enerji sunacak.

    Evlere ücretsiz enerji

    Temmuz 2026’da başlayacak uygulama, ülke genelindeki akıllı sayaçlı hanelerin çoğunu kapsayacak. Bu saatlerde kullanıcılar çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştırabilecek, klimalarını kullanabilecek veya elektrikli araç ve ev bataryalarını şarj edebilecek. Programın, 2027 itibarıyla ülke geneline genişletilmesi planlanıyor.

    Yeni düzenleme, elektrik perakendecilerinin müşterilerden alabileceği maksimum fiyatı belirleyen “varsayılan piyasa teklifi” üzerinde yapılacak değişikliklerle hayata geçirilecek. Bu sayede, haneler günün belirli saatlerinde sıfır maliyetli enerjiye erişirken, genel elektrik fiyatları da yoğun saatlerdeki talebin azalmasıyla düşebilecek.

    Tavan fiyatlar ve enerji israfı önlenecek

    Avustralya’da her gün 3 saat ücretsiz güneş enerjisi dönemi Tam Boyutta Gör
    Avustralya’da 4 milyondan fazla çatı tipi güneş paneli sistemi bulunuyor. Ancak güneşli günlerdeki yoğun üretim, çoğu zaman talebin üzerinde elektrik oluşturuyor ve bu durum fiyatların düşmesine ya da israfın artmasına yol açabiliyor. Akşam saatlerinde ise yoğun talep nedeniyle şebeke üzerindeki yük artıyor.

    Solar Sharer programı, elektrik tüketimini günün en yüksek güneş üretiminin olduğu saatlere kaydırarak bu sorunu dengelemeyi hedefliyor. Uzmanlara göre, gündüz enerji kullanımını artırmak şebekenin istikrarını güçlendirecek, yoğun saatlerdeki fiyat artışlarını önleyecek ve altyapı yatırımı ihtiyacını azaltacak.

    Çatı tipi güneş panellerinin küresel elektrik talebinin üçte ikisini karşılayabilecek bir potansiyele sahip olduğu bildiriliyor. Ember’e göre Türkiye’de ise çatı güneş panel potansiyeli 120 GW seviyesinde. Bu kapasiteyle senede üretilebilecek elektrik miktarıysa 148 TWh. Bu, ülkenin enerji tüketiminin yüzde 40’ından fazlasına denk.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni Mercedes CLA Türkiye'de

    Profil resmi
    OneCandy 37 dakika önce

    bekliyoruz

    A
    akinbalci 40 dakika önce

    teşekkürler

    Profil resmi
    o.madanoglu 41 dakika önce

    Merhaba bi kod da ben rica edebilir miyim ?

    M
    museraba 43 dakika önce

    alalım bir kod bizde

    P
    phyask0 43 dakika önce

    kod

    D
    dahaiyisi_ 45 dakika önce

    haydaaa

    M
    myildizofficial 7 saat önce

    kod

    Profil resmi
    rcknrll 1 gün önce

    kod

    Profil resmi
    lucasbarrios 1 gün önce

    kod alabilir miyim

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Bu kod ne işe yarıyor aydınlatın lütfen.

    Profil resmi
    osrt91 1 gün önce

    Amazon kod nedir?

    H
    HumanHunter 2 gün önce

    amazon kod alabilir miyim

    Profil resmi
    bobora 2 gün önce

    hopp

    Profil resmi
    magicrea 2 gün önce

    20 yılı geçmişler de kod alabiliyor mu :)

    Profil resmi
    Locaste Siarnaq 3 gün önce

    amazzon

    S
    Sinanis07 3 gün önce

    kod

    Profil resmi
    dagliogluosman 3 gün önce

    kod gönderir misiniz?

    Profil resmi
    maligezgin 3 gün önce

    Kod kaldı mı 😁

    S
    S464 3 gün önce

    Kod

    Profil resmi
    Neo59 3 gün önce

    kod alabilirmiyiz

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    5528 nedir sachs baskı balata yorumları honda civic 1.4 hybrid fren yağı yerine direksiyon yağı konursa ne olur kefil olduğum kredileri nasıl öğrenebilirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Pro
    HUAWEI Pura 80 Pro
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Game Garaj Slayer5
    Game Garaj Slayer5
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum