Avustralya’da her gün 3 saat ücretsiz güneş enerjisi dönemi başlıyor

Tam Boyutta Gör Avustralya hükümeti, Yeni Güney Galler, Güney Avustralya ve Güneydoğu Queensland’deki hanelere 2026 yılından itibaren günde en az üç saat ücretsiz güneş enerjisi sağlayacak yeni bir enerji programını duyurdu. “Solar Sharer” adı verilen sistem, güneş panellerine sahip olmayan evleri de kapsayacak ve elektriğin en bol olduğu öğle saatlerinde vatandaşlara sıfır maliyetli enerji sunacak.

Evlere ücretsiz enerji

Temmuz 2026’da başlayacak uygulama, ülke genelindeki akıllı sayaçlı hanelerin çoğunu kapsayacak. Bu saatlerde kullanıcılar çamaşır ve bulaşık makinelerini çalıştırabilecek, klimalarını kullanabilecek veya elektrikli araç ve ev bataryalarını şarj edebilecek. Programın, 2027 itibarıyla ülke geneline genişletilmesi planlanıyor.

Yeni düzenleme, elektrik perakendecilerinin müşterilerden alabileceği maksimum fiyatı belirleyen “varsayılan piyasa teklifi” üzerinde yapılacak değişikliklerle hayata geçirilecek. Bu sayede, haneler günün belirli saatlerinde sıfır maliyetli enerjiye erişirken, genel elektrik fiyatları da yoğun saatlerdeki talebin azalmasıyla düşebilecek.

Tavan fiyatlar ve enerji israfı önlenecek

Tam Boyutta Gör Avustralya’da 4 milyondan fazla çatı tipi güneş paneli sistemi bulunuyor. Ancak güneşli günlerdeki yoğun üretim, çoğu zaman talebin üzerinde elektrik oluşturuyor ve bu durum fiyatların düşmesine ya da israfın artmasına yol açabiliyor. Akşam saatlerinde ise yoğun talep nedeniyle şebeke üzerindeki yük artıyor.

Solar Sharer programı, elektrik tüketimini günün en yüksek güneş üretiminin olduğu saatlere kaydırarak bu sorunu dengelemeyi hedefliyor. Uzmanlara göre, gündüz enerji kullanımını artırmak şebekenin istikrarını güçlendirecek, yoğun saatlerdeki fiyat artışlarını önleyecek ve altyapı yatırımı ihtiyacını azaltacak.

Çatı tipi güneş panellerinin küresel elektrik talebinin üçte ikisini karşılayabilecek bir potansiyele sahip olduğu bildiriliyor. Ember’e göre Türkiye’de ise çatı güneş panel potansiyeli 120 GW seviyesinde. Bu kapasiteyle senede üretilebilecek elektrik miktarıysa 148 TWh. Bu, ülkenin enerji tüketiminin yüzde 40’ından fazlasına denk.

