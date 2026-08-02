Avustralya'nın sosyal medya yasağı işe yaramadı: Çocukların %80'i hala platformlarda

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Tam Boyutta Gör Avustralya'nın 16 yaş altına yönelik sosyal medya yasağının yürürlüğe girmesinden üç ay sonra yayımlanan ilk resmi değerlendirme raporu, uygulamanın beklenen etkiyi yaratmadığını ortaya koydu. Ülkenin çevrim içi güvenlik kurumu eSafety Commissioner tarafından hazırlanan rapora göre, çocukların %80'den fazlası Instagram, TikTok ve Snapchat gibi yaş sınırı bulunan platformları kullanmayı sürdürüyor.

803 çocuk (10-15 yaş) ve ebeveynleriyle gerçekleştirilen araştırma, yasağın Aralık 2025'te yürürlüğe girmesinden önceki veriler ile Mart-Nisan 2026 döneminde toplanan üç aylık takip verilerini karşılaştırdı.

Rapora göre yaş sınırı bulunan platformlarda hesabı olan çocukların oranı yaklaşık %52'den %42'ye gerilese de sosyal medya kullanımındaki düşüş oldukça sınırlı kaldı. Yasa öncesinde çocukların %85,9'u en az bir sosyal medya platformunu kullanırken, bu oran üç ay sonra yalnızca %81,5'e düştü.

Yaş doğrulama sistemleri yetersiz kaldı

Raporda, sınırlı etkinin temel nedeni olarak sosyal medya şirketlerinin yaş doğrulama sistemlerini etkili şekilde uygulamaması gösterildi. Ankete katılan çocukların yarısından fazlası platformların yaşlarını doğrulamak için herhangi bir işlem yapmadığını söyledi.

Bunun yanında çocukların %18'i platformların yaşlarını yanlışlıkla 16 yaşın üzerinde değerlendirdiğini, %37'si ise erişimini sürdürebilmek için hesaplarında yaşını 16 veya üzeri olarak belirttiğini ifade etti. Rapor, çocukların hesaplarına erişmeye devam etmek için karmaşık yöntemlere ihtiyaç duymadığını, mevcut doğrulama sistemlerinin kolayca aşılabildiğini vurguladı.

Reddit ve Pinterest'e yöneliş dikkat çekti

Araştırma, bazı çocukların Instagram ve TikTok gibi platformlardan uzaklaşırken Reddit ve Pinterest gibi alternatif platformlara yönelmeye başladığına dair ilk işaretleri de ortaya koydu.

Bunun yanında yasağın beklenmeyen bir sonucu da tespit edildi. Çocuklarının sosyal medya kullandığını bilmeyen ebeveynlerin oranı yaklaşık %10 arttı. Uzmanlar bunun çocukların hesaplarını ailelerinden daha gizli kullanmaya başlamış olabileceğine işaret ettiğini belirtiyor.

Öte yandan Başbakan Anthony Albanese'nin yasağın çocukların dışarıda daha fazla vakit geçirmesini sağlayacağı yönündeki beklentisi de gerçekleşmedi. Rapor, çocukların çevrim dışı aktivitelerinde kayda değer bir değişim yaşanmadığını ortaya koydu.

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Hükümet yaptırımları artırmaya hazırlanıyor

Sonuçların ardından Avustralya hükümetinin sosyal medya şirketlerine yönelik yaptırımları sertleştirmesi bekleniyor. Hükümet, platformlara uygulanabilecek para cezalarını artırmayı ve eSafety Commissioner'ın bilgi toplama yetkilerini genişletmeyi planlıyor.

Öte yandan yaş doğrulama teknolojileri geliştiren şirketler de hükümete, sosyal medya platformlarının yaş doğrulama sistemlerini gerçekten uygulayıp uygulamadığını denetlemek amacıyla bağımsız ve zorunlu denetimler yapılması çağrısında bulundu.

Uzmanlara göre platformlar kurallara tam olarak uysa bile sorun tamamen çözülmeyebilir. Çünkü mevcut yasa, çocukların hesap açmasını engellese de sosyal medya içeriklerini oturum açmadan görüntülemelerini yasaklamıyor.

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Avustralya'nın sosyal medya yasağı beklenen etkiyi yaratmadı

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