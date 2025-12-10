Avustralya, tanesi 155 milyon dolara Ghost Bat insansız savaş uçağı aldı

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Avustralya, 930 milyon dolarlık yeni savunma anlaşmasıyla Boeing Defence Australia’dan 6 adet operasyonel Ghost Bat insansız savaş uçağı tedarik edeceğini duyurdu. Karar, ülkenin geliştirdiği MQ-28A Ghost Bat’in ilk kez gerçek bir hava hedefi üzerinde AIM-120 hava-hava füzesi kullanarak gerçekleştirdiği canlı atış testinin ardından açıklandı.

İlk hava-hava füze testini yapmıştı

MQ-28A Ghost Bat, Avustralya’da son yarım yüzyılda tasarlanan ilk askeri hava aracı olma özelliğini taşıyor. İnsanlı keşif ve savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak şekilde geliştirilen platform, 3.700 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

Öte yandan bu tedarik anlaşmasından önce Boeing MQ-28A Ghost Bat insansız muharip uçağı, gerçekleştirdiği başarılı hava-hava füze denemesiyle operasyonel kullanım yolunda önemli bir adım atmıştı. Ghost Bat, bir Phoenix hedef dronunu Raytheon üretimi AIM-120 AMRAAM ile imha etmeyi başardı.

Test sırasında MQ-28A, Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri’ne ait E-7A Wedgetail erken uyarı uçağı ile F/A-18F Super Hornet savaş uçağına “kanat arkadaşı” olarak eşlik etti. Savunma Bakanlığı, denemede kullanılan sensör paketi ya da angajman mesafesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Boeing ise daha önce bu testte Ghost Bat’in başka bir platformdan aktarılan verilerle hedefe yönlendirileceğini, ardından otonom şekilde hedefi bulup takip ederek angajmana gireceğini duyurmuştu.

Avustralya’nın finansal hamlesiyle uçağın tamamen operasyonel bir savaş varlığına dönüştürülmesi için gereken altı adet Block 2 varyant üretilecek. Yeni Block 2 uçakları askeri operasyonlar için gerekli aviyonik sistemlere, güncellenmiş GPS/INS navigasyon altyapısına sahip olacak.

Tanesi 155 milyon dolar

Tam Boyutta Gör Açıklanan bütçe ile 6 adet Block 2 Ghost Bat ve ayrıca 1 adet Block 3 prototipi finanse ediliyor. Buna göre bir Ghost Bat’in yaklaşık birim maliyeti 155 milyon dolar oluyor.

Bağlama oturması açısından, bir F-16’nın maliyeti 60-70 milyon dolar, bir F-35’in maliyeti ise 80-130 milyon dolar arasında değişiyor. Sözleşmenin tüm detaylarına sahip değiliz ancak maliyetin insanlı uçaklar kadar yüksek olduğu görülüyor.

Öte yandan bu aracı Baykar’ın geliştirmekte olduğu Kızılelma ile karşılaştırmak mümkün. Zira Kızılelma, geçtiğimiz kasım ayında kendi radarı ve hava-hava füzesiyle bir hava hedefini vurmuştu. Selçuk Bayraktar ise bu yıl yaptığı açıklamada Kızılelma’nın bir F-16’dan 20-30 kat daha ucuz olabileceğini söylemişti. Bu da kabaca 2 ile 3,5 milyon dolar civarına denk geliyor. Elbette bu çok iddialı bir söylem. Defence Security Asia gibi kaynaklar Kızılelma’nın birim maliyeti 30-40 milyon dolar olarak öngörüyor.

