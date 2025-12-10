Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avustralya, tanesi 155 milyon dolara Ghost Bat insansız savaş uçağı aldı

    Avustralya, MQ-28A Ghost Bat programı için yaklaşık 930 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. Boeing Ghost Bat bir süre önce ilk AMRAAM ile hava hedefini imha etmişti.

    Avustralya, tanesi 155 milyon dolara insansız savaş uçağı aldı Tam Boyutta Gör
    Avustralya, 930 milyon dolarlık yeni savunma anlaşmasıyla Boeing Defence Australia’dan 6 adet operasyonel Ghost Bat insansız savaş uçağı tedarik edeceğini duyurdu. Karar, ülkenin geliştirdiği MQ-28A Ghost Bat’in ilk kez gerçek bir hava hedefi üzerinde AIM-120 hava-hava füzesi kullanarak gerçekleştirdiği canlı atış testinin ardından açıklandı.

    İlk hava-hava füze testini yapmıştı

    MQ-28A Ghost Bat, Avustralya’da son yarım yüzyılda tasarlanan ilk askeri hava aracı olma özelliğini taşıyor. İnsanlı keşif ve savaş uçaklarıyla birlikte görev yapacak şekilde geliştirilen platform, 3.700 kilometrenin üzerinde menzile ulaşabiliyor.

    Öte yandan bu tedarik anlaşmasından önce Boeing MQ-28A Ghost Bat insansız muharip uçağı, gerçekleştirdiği başarılı hava-hava füze denemesiyle operasyonel kullanım yolunda önemli bir adım atmıştı. Ghost Bat, bir Phoenix hedef dronunu Raytheon üretimi AIM-120 AMRAAM ile imha etmeyi başardı.

    Test sırasında MQ-28A, Kraliyet Avustralya Hava Kuvvetleri’ne ait E-7A Wedgetail erken uyarı uçağı ile F/A-18F Super Hornet savaş uçağına “kanat arkadaşı” olarak eşlik etti. Savunma Bakanlığı, denemede kullanılan sensör paketi ya da angajman mesafesine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Boeing ise daha önce bu testte Ghost Bat’in başka bir platformdan aktarılan verilerle hedefe yönlendirileceğini, ardından otonom şekilde hedefi bulup takip ederek angajmana gireceğini duyurmuştu.

    Avustralya’nın finansal hamlesiyle uçağın tamamen operasyonel bir savaş varlığına dönüştürülmesi için gereken altı adet Block 2 varyant üretilecek. Yeni Block 2 uçakları askeri operasyonlar için gerekli aviyonik sistemlere, güncellenmiş GPS/INS navigasyon altyapısına sahip olacak.

    Tanesi 155 milyon dolar

    Avustralya, tanesi 155 milyon dolara insansız savaş uçağı aldı Tam Boyutta Gör
    Açıklanan bütçe ile 6 adet Block 2 Ghost Bat ve ayrıca 1 adet Block 3 prototipi finanse ediliyor. Buna göre bir Ghost Bat’in yaklaşık birim maliyeti 155 milyon dolar oluyor.

    Bağlama oturması açısından, bir F-16’nın maliyeti 60-70 milyon dolar, bir F-35’in maliyeti ise 80-130 milyon dolar arasında değişiyor. Sözleşmenin tüm detaylarına sahip değiliz ancak maliyetin insanlı uçaklar kadar yüksek olduğu görülüyor.

    Öte yandan bu aracı Baykar’ın geliştirmekte olduğu Kızılelma ile karşılaştırmak mümkün. Zira Kızılelma, geçtiğimiz kasım ayında kendi radarı ve hava-hava füzesiyle bir hava hedefini vurmuştu. Selçuk Bayraktar ise bu yıl yaptığı açıklamada Kızılelma’nın bir F-16’dan 20-30 kat daha ucuz olabileceğini söylemişti. Bu da kabaca 2 ile 3,5 milyon dolar civarına denk geliyor. Elbette bu çok iddialı bir söylem. Defence Security Asia gibi kaynaklar Kızılelma’nın birim maliyeti 30-40 milyon dolar olarak öngörüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk 50 metre kızılötesi gece görüş kameralı telefonu

    Profil resmi
    Irai3Eif 3 gün önce

    ileri casusluk ekipmanı...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    göze yumruk yedikten sonra ne yapılmalı baskı balata biten araba nasıl gider dizibox dizi indirme broadway spring farkı toyota auris 1.4 d-4d otomatik şanzıman

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell 15
    Dell 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum