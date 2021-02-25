Avusturalya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti

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Geçtiğimiz hafta Avusturalya makamları ile Google ve Facebook bir araya gelerek yerel haber kaynaklarına ödeme yapılması konusunda anlaşma sağlamıştı. Bu hafta ise ilgili kanun mecliste kabul edildi.

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Haber Medyası Pazarlık Kanunu adıyla yasalaşan teklif bundan böyle internet devlerinin ülkedeki yerel haber kaynaklarına ödeme yapmasını gerektiriyor. Hiç bir platform haber kaynaklarından sonuçları göstermekten kaçınamayacak zira bu kez tekelleşme davaları devreye girecek.

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Google ve Facebook gibi devleri adeta kapana kıstıran medya kanununa göre yerel yayın kaynakları ile ödeme anlaşmaları yapmak mecburi. Yayın kaynaklarının popülerliğine göre de ödeme meblağları belirlenecek. Eğer anlaşmazlık olursa bu kez arabulucular devreye girecek.

Kanun ile birlikte uzun süredir basılı yayınlarda zarar eden medya organizasyonlarının yeni bir gelir kapısı elde etmesi sağlanmış oldu. Organizasyonlar ürettikleri içerik için belirlenen oranlarda ödeme alacak. Zaten geçtiğimiz hafta Google ve Facebook ödeme yapmayı kabul etmişti. Diğer platformların da yavaş yavaş buna uyum sağlaması bekleniyor.

https://www.engadget.com/australia-passes-law-google-facebook-pay-for-news-062149942.html

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