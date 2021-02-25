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    Avusturalya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti

    Avusturalya’da bu hafta meclisten geçen kanun tasarısı ile internet devleri yerel yayıncıların haberlerine yer verecek ve bu haberler için ödeme anlaşması imzalayacak.
    25 Şubat 2021, 11:38 (1 gün)
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    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Avusturalya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti
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    Geçtiğimiz hafta Avusturalya makamları ile Google ve Facebook bir araya gelerek yerel haber kaynaklarına ödeme yapılması konusunda anlaşma sağlamıştı. Bu hafta ise ilgili kanun mecliste kabul edildi.

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    Artık ödemeler zaruri

    Haber Medyası Pazarlık Kanunu adıyla yasalaşan teklif bundan böyle internet devlerinin ülkedeki yerel haber kaynaklarına ödeme yapmasını gerektiriyor. Hiç bir platform haber kaynaklarından sonuçları göstermekten kaçınamayacak zira bu kez tekelleşme davaları devreye girecek.

    Ayrıca Bkz. "Bitcoin kullanımında lider Nijerya, Türkiye dördüncü"

    Google ve Facebook gibi devleri adeta kapana kıstıran medya kanununa göre yerel yayın kaynakları ile ödeme anlaşmaları yapmak mecburi. Yayın kaynaklarının popülerliğine göre de ödeme meblağları belirlenecek. Eğer anlaşmazlık olursa bu kez arabulucular devreye girecek.

    Kanun ile birlikte uzun süredir basılı yayınlarda zarar eden medya organizasyonlarının yeni bir gelir kapısı elde etmesi sağlanmış oldu. Organizasyonlar ürettikleri içerik için belirlenen oranlarda ödeme alacak. Zaten geçtiğimiz hafta Google ve Facebook ödeme yapmayı kabul etmişti. Diğer platformların da yavaş yavaş buna uyum sağlaması bekleniyor.



    https://www.engadget.com/australia-passes-law-google-facebook-pay-for-news-062149942.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    alfa-x 2 gün önce

    Durmak yok ,gelişmeye devam .)

    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Psychotechnic (Salih Mücahit) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    İnsanımız Avustralya yazmayı ne zaman öğrenecek
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    oly1786 (caner nebi) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Google ve Facebook'un tehditlerine böyle cevap verdiler.
    Darısı bizim başımıza.
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    gun (Gün Oksay) 1 gün ( Mesaj Silindi ) oly1786
    Bizde yapsak FB ve Google’a direnin diye destek gelir kullanıcılardan
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