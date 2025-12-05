AWS, en güçlü ve verimli CPU'su 192 çekirdekli Graviton5'i tanıttı

192 çekirdek ve 3nm üretim süreci
Mimarinin sağladığı temel avantajlar, yüksek yoğunluklu çekirdek yapısı, genişletilmiş bellek hiyerarşisi ve artırılmış ağ/depoma bant genişliğiyle birleşerek kurumsal iş yüklerinde belirgin iyileşmeler yaratıyor.
Graviton5 işlemcisinin merkezinde yer alan 192 çekirdekli yapı, Amazon EC2’de bugüne kadar sunulan en yüksek çekirdek yoğunluğunu sağlıyor. Bu kompakt tasarım, çekirdekler arası veri yolunu kısaltarak iletişim gecikmesini yüzde 33’e kadar azaltıyor ve bant genişliğini artırıyor. İşlemcinin TSMC 3 nm üretim teknolojisine geçmesi de enerji verimliliğine ve termal performansa katkıda bulunuyor.
Ağ ve depolama altyapısı da yenilemeden payını alıyor. Graviton5 tabanlı örneklerde ağ performansı ortalamada yüzde 15, EBS bant genişliği ise yüzde 20 seviyesinde yükseliyor. En büyük örneklerde ağ bant genişliği iki katına kadar çıkabiliyor. Bu iyileştirmeler, dağıtık uygulamalarda daha hızlı veri transferi, kısa süren yedeklemeler ve yoğun iş yüklerinde daha dengeli performans sağlıyor.
Her ne kadar işlem örnekleri tek soket olarak çalışsa da AWS yöneticisi Ali Saidi, hâlâ iki soketli tasarımın bulunduğunu ve her iki soketin ortak bir Nitro smartNIC üzerinden iletişim kurduğunu belirtti. Graviton5 ayrıca, tıpkı Graviton3’ün PCIe 5.0’ı sektöre getirmesi gibi, PCIe 6 desteğini sunan ilk sunucu işlemcisi olacak.
Performans kazanımları doğrulandı
AWS, Graviton5 işlemcisini temel alan M9g genel amaçlı EC2 örneklerini önizleme olarak kullanıma açtı. Hesaplama yoğun iş yüklerine yönelik C9g ve bellek yoğun işler için planlanan R9g örneklerinin 2026'da sunulması hedefleniyor. Amazon'un yeni M9g örnekleri, önceki nesil M8g mimarisine kıyasla %25'e varan performans artışı sunuyor. M8g tarafında her biri 96 çekirdekli iki işlemci bulunurken, Graviton5 ile bu yapı tek sokette birleştirilmiş durumda.