AWS, en güçlü ve verimli CPU'su 192 çekirdekli Graviton5'i tanıttı

Tam Boyutta Gör AWS, bulut iş yüklerinin artan ölçek ve karmaşıklığına yanıt vermek için geliştirdiği beşinci nesil Graviton5 işlemcisini tanıttı. Şirketin şimdiye kadarki en güçlü ve en verimli özel CPU’su olarak konumlanan yeni yonga, önceki nesle göre yüzde 25’e varan daha yüksek hesaplama performansı sunarken enerji verimliliğini koruyarak maliyet ve sürdürülebilirlik hedeflerini aynı anda karşılamayı hedefliyor. Şirket kısa süre önce de Trainium3 çipini duyurmuştu.

192 çekirdek ve 3nm üretim süreci

Mimarinin sağladığı temel avantajlar, yüksek yoğunluklu çekirdek yapısı, genişletilmiş bellek hiyerarşisi ve artırılmış ağ/depoma bant genişliğiyle birleşerek kurumsal iş yüklerinde belirgin iyileşmeler yaratıyor.

Graviton5 işlemcisinin merkezinde yer alan 192 çekirdekli yapı, Amazon EC2’de bugüne kadar sunulan en yüksek çekirdek yoğunluğunu sağlıyor. Bu kompakt tasarım, çekirdekler arası veri yolunu kısaltarak iletişim gecikmesini yüzde 33’e kadar azaltıyor ve bant genişliğini artırıyor. İşlemcinin TSMC 3 nm üretim teknolojisine geçmesi de enerji verimliliğine ve termal performansa katkıda bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Yeni nesilde 5 kat büyütülen 192 MB L3 önbellek mimarisi de belirleyici bir unsur. Her Graviton5 çekirdeği, Graviton4’e kıyasla 2,6 kat daha fazla L3 önbelleğe erişerek sık kullanılan verileri işlemciye çok daha yakın tutuyor. Bu da veri bekleme sürelerini azaltarak uygulama yanıtlarında belirgin iyileşme sağlıyor. İşlemcinin bellek alt sistemi de yenilenmiş durumda. Mevcut yapı 7200 MT/s bellek hızına ulaşırken, 8800 MT/s DIMM desteği üzerinde çalışmalar sürüyor.

Ağ ve depolama altyapısı da yenilemeden payını alıyor. Graviton5 tabanlı örneklerde ağ performansı ortalamada yüzde 15, EBS bant genişliği ise yüzde 20 seviyesinde yükseliyor. En büyük örneklerde ağ bant genişliği iki katına kadar çıkabiliyor. Bu iyileştirmeler, dağıtık uygulamalarda daha hızlı veri transferi, kısa süren yedeklemeler ve yoğun iş yüklerinde daha dengeli performans sağlıyor.

Her ne kadar işlem örnekleri tek soket olarak çalışsa da AWS yöneticisi Ali Saidi, hâlâ iki soketli tasarımın bulunduğunu ve her iki soketin ortak bir Nitro smartNIC üzerinden iletişim kurduğunu belirtti. Graviton5 ayrıca, tıpkı Graviton3’ün PCIe 5.0’ı sektöre getirmesi gibi, PCIe 6 desteğini sunan ilk sunucu işlemcisi olacak.

Performans kazanımları doğrulandı

Tam Boyutta Gör Graviton5’in performans kazanımları şimdiden farklı sektörlerden şirketlerin geri bildirimleriyle doğrulanıyor. Adobe, işlem gücündeki iyileşme sayesinde yayın akışlarını gerçek zamanlı kişiselleştirme süreçlerinde hız kazandığını bildiriyor. Epic Games, düşük gecikme ve artan bant genişliği sayesinde yoğun saatlerde dahi akıcı oyun deneyimi elde ettiklerini belirtiyor. Formula 1 ise saniyeler içinde işlenen telemetri verilerini milyonlarca izleyiciye anlık olarak sunuyor. Pinterest, 500 milyon aylık aktif kullanıcısını Graviton tabanlı altyapıda daha düşük maliyetle ölçeklendirebildiğini ifade ediyor.

AWS, Graviton5 işlemcisini temel alan M9g genel amaçlı EC2 örneklerini önizleme olarak kullanıma açtı. Hesaplama yoğun iş yüklerine yönelik C9g ve bellek yoğun işler için planlanan R9g örneklerinin 2026’da sunulması hedefleniyor. Amazon’un yeni M9g örnekleri, önceki nesil M8g mimarisine kıyasla %25’e varan performans artışı sunuyor. M8g tarafında her biri 96 çekirdekli iki işlemci bulunurken, Graviton5 ile bu yapı tek sokette birleştirilmiş durumda.

