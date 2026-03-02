Ay'da inşaat işleri için tasarlanan robotik iş makinesi testleri geçti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör ABD merkezli iki şirket, gelecekte kurulması planlanan Ay üsleri için kritik bir teknoloji üzerinde önemli bir test gerçekleştirdi. Astroport Space Technologies ile Venturi Astrolab, Ay yüzeyinde kullanılmak üzere geliştirilen özel bir kazıcı sisteminin saha testlerini başarıyla tamamladıklarını duyurdu. Bu makine, gelecekte kurulabilecek uzay kolonilerinde endüstriyel iş gücü rolünü üstlenmesi için tasarlanıyor.

Ay üsleri için kritik teknoloji test edildi

İnsanlığın kalıcı bir Ay üssünde yaşamaya ne zaman başlayacağı henüz kesin değil. Özellikle Artemis Programı kapsamındaki görevlerde yaşanan gecikmeler bu sürecin zamanlamasını belirsiz kılıyor. Ancak buna rağmen uzay ajansları ve özel şirketler, Ay’da altyapı kurabilecek teknolojiler üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

Nasa Mars Curiosity, olası yaşam izlerinin peşinde 1 gün önce eklendi

Bu kapsamda Astroport ve Venturi Astrolab, Ay yüzeyinde altyapı hazırlamak için tasarlanan özel bir kazıcının saha gösterimini gerçekleştirdi. Şirketler, bu testin gelecekte Ay’da inşaat faaliyetlerini mümkün kılacak otomatik sistemlerin ilk adımı olduğunu belirtti.

Ay yüzeyi, ince ve keskin tozlardan oluşan zorlu bir ortam. Günümüzde Ay’a iniş yapan araçlar yüzeydeki “regolit” adı verilen tozu büyük bir kuvvetle havaya savuruyor. Bu keskin parçacıklar ise ekipmanlara zarar verebiliyor. Bu sorunu çözmek için Astroport, Ay tozunu eriterek sert yüzeyler oluşturmayı hedefleyen “sinterleme” teknolojileri geliştiriyor. Bu yöntemle iniş pistleri ve yollar inşa edilmesi planlanıyor.

Çok amaçlı Ay robotu: FLEX

Tam Boyutta Gör Bu çalışmaların merkezinde ise Flexible Logistics and Exploration Rover (FLEX) bulunuyor. Venturi Astrolab tarafından geliştirilen bu araç, farklı görevler için değiştirilebilir ekipmanlar taşıyabilen modüler bir platform olarak tasarlandı.

Yapılan test sırasında Astroport’un kazıcı sistemi FLEX aracına entegre edildi ve sadece 3,5 dakika içinde ortalama 94 kilogram regolit taşınabildi. Şirketlere göre bu sistem, Ay’da altyapı hazırlığı için geliştirilen otomatik araç ailesinin ilk örneği.

Uzmanlara göre Ay’da sürdürülebilir bir insan varlığı kurmak için robotların binlerce ton regolit taşıması ve işleyebilmesi gerekecek. Bu tür kazıcı sistemler, habitat alanlarının hazırlanması, yolların inşa edilmesi ve roket iniş platformlarının oluşturulması gibi kritik görevlerde kullanılacak.

Ay madenciliği için de çalışmalar sürüyor

Öte yandan farklı şirketler de Ay kaynaklarını kullanmaya yönelik teknolojiler geliştiriyor. Özellikle kuantum bilgisayarlar ve füzyon enerjisi için değerli bir kaynak olarak görülen helyum-3’e odaklanan Interlune, büyük ölçekli madencilik sistemleri üzerinde çalışıyor. Şirket, ağır iş makineleri üreticisi Vermeer Corporation ile birlikte saatte 100 ton regolit işleyebilecek bir prototip geliştirdiğini açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Uzay Haberleri

Ay'da inşaat işleri için tasarlanan iş makinesi testleri geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: