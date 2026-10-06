Ay’daki üsler için 20 metrelik güneş enerjisi kulesi tanıtıldı

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ABD merkezli Blue Origin, Ay’ın güney kutbunda kurulması planlanan gelecekteki üs operasyonlarına elektrik sağlamak için geliştirdiği Power Tower adlı güneş enerjisi sistemini tanıttı. Şirketin paylaştığı tasarıma göre sistem, Ay’a iniş yaptıktan sonra dikey şekilde açılarak 20 metre yüksekliğe ulaşacak ve 10 kilowattın üzerinde elektrik üretecek.

Ay’ın zorlu arazisine dikey çözüm

Şirket tarafından paylaşılan animasyonda sistem, Ay yüzeyine indikten sonra güneş panellerini taşıyan merkezi direk yukarı doğru yükseliyor. Ardından direğin üst kısmındaki kollar açılarak panelleri konumlandırıyor.

Bu tasarım esasında Ay’ın güney kutbunun yapısal sınırlandırmalarını aşmayı amaçlıyor. Her ne kadar kutup bölgesi Ay üsleri için önemli avantajlar sunsa da enerji noktasında biraz zorlu koşullara sahip. Bölgedeki bazı alanlar Güneş ışığını düşük açılardan alırken kraterler ve yükseltiler nedeniyle bazı noktalar da uzun süre gölgede kalabiliyor.

Power Tower’ın dikey yapısı güneş panellerini yüzeydeki engellerin üzerine çıkararak daha fazla güneş ışığına erişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda enerji üretim sisteminin zeminde kapladığı alanı azaltması bekleniyor. Bu da iniş alanlarında araçlar, bilimsel ekipmanlar, iletişim sistemleri, gelecekteki yaşam alanları ve gezgin araçlar için daha fazla alan bırakabilir.

Bununla birlikte 10 KW’ın üzerindeki üretim kapasitesi tek başına büyük ölçekli bir Ay yerleşkesinin enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede değil. Ancak sistemin daha küçük operasyonları desteklemesi veya daha büyük bir enerji altyapısının parçası olarak çalışması hedefleniyor. Ay yüzeyindeki iletişim sistemleri, bilimsel cihazlar, bilgisayarlar, termal kontrol ekipmanları ve hareket sistemleri gibi çeşitli donanımlar sürekli enerjiye ihtiyaç duyacak.

Teknoloji daha önce de test edildi

Power Tower tamamen yeni bir konseptten ziyade Blue Origin'in daha önce üzerinde çalıştığı teknolojilerin geliştirilmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Şirketin iştiraki Honeybee Robotics, daha önce Lunar Array Mast and Power System (LAMPS) adlı bir sistem geliştirmişti.

LAMPS, 2024 yılında NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilen testlerde konuşlandırılmıştı. Blue Origin'in yeni Power Tower sistemi de benzer şekilde taşıma sırasında katlanmış halde bulunan yapının Ay yüzeyine ulaştıktan sonra dikey olarak yükselmesine ve güneş panellerinin açılmasına dayanıyor.

Ek olarak Blue Origin, Power Tower'ın ne zaman Ay'a gönderileceğine ilişkin henüz bir tarih açıklamadı. Bu nedenle sistemin şu aşamada erken geliştirme sürecinde olduğu değerlendiriliyor. Şirket Ay’da güney kutbunu hedeflediği için aslında süreç NASA’nın Artemis programıyla paralellik taşıyor. NASA, 2032 itibarıyla Ay üssünün faaliyete geçmesini hedefliyor.

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