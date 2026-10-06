Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ay’daki üsler için 20 metrelik güneş enerjisi kulesi tanıtıldı

    Blue Origin, Ay’ın güney kutbunda kurulacak üsler için 20 metrelik Power Tower’ı tanıttı. Dikey olarak açılan sistemin 10 kilowattın üzerinde elektrik üretmesi hedefleniyor.

    Ay’daki üsler için 20 metrelik güneş enerjisi kulesi tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    ABD merkezli Blue Origin, Ay’ın güney kutbunda kurulması planlanan gelecekteki üs operasyonlarına elektrik sağlamak için geliştirdiği Power Tower adlı güneş enerjisi sistemini tanıttı. Şirketin paylaştığı tasarıma göre sistem, Ay’a iniş yaptıktan sonra dikey şekilde açılarak 20 metre yüksekliğe ulaşacak ve 10 kilowattın üzerinde elektrik üretecek.

    Ay’ın zorlu arazisine dikey çözüm

    Şirket tarafından paylaşılan animasyonda sistem, Ay yüzeyine indikten sonra güneş panellerini taşıyan merkezi direk yukarı doğru yükseliyor. Ardından direğin üst kısmındaki kollar açılarak panelleri konumlandırıyor.

    Bu tasarım esasında Ay’ın güney kutbunun yapısal sınırlandırmalarını aşmayı amaçlıyor. Her ne kadar kutup bölgesi Ay üsleri için önemli avantajlar sunsa da enerji noktasında biraz zorlu koşullara sahip. Bölgedeki bazı alanlar Güneş ışığını düşük açılardan alırken kraterler ve yükseltiler nedeniyle bazı noktalar da uzun süre gölgede kalabiliyor.

    Power Tower’ın dikey yapısı güneş panellerini yüzeydeki engellerin üzerine çıkararak daha fazla güneş ışığına erişmelerini sağlamayı amaçlıyor. Aynı zamanda enerji üretim sisteminin zeminde kapladığı alanı azaltması bekleniyor. Bu da iniş alanlarında araçlar, bilimsel ekipmanlar, iletişim sistemleri, gelecekteki yaşam alanları ve gezgin araçlar için daha fazla alan bırakabilir.

    Bununla birlikte 10 KW’ın üzerindeki üretim kapasitesi tek başına büyük ölçekli bir Ay yerleşkesinin enerji ihtiyacını karşılayacak seviyede değil. Ancak sistemin daha küçük operasyonları desteklemesi veya daha büyük bir enerji altyapısının parçası olarak çalışması hedefleniyor. Ay yüzeyindeki iletişim sistemleri, bilimsel cihazlar, bilgisayarlar, termal kontrol ekipmanları ve hareket sistemleri gibi çeşitli donanımlar sürekli enerjiye ihtiyaç duyacak.

    Teknoloji daha önce de test edildi

    Power Tower tamamen yeni bir konseptten ziyade Blue Origin'in daha önce üzerinde çalıştığı teknolojilerin geliştirilmiş bir versiyonu olarak öne çıkıyor. Şirketin iştiraki Honeybee Robotics, daha önce Lunar Array Mast and Power System (LAMPS) adlı bir sistem geliştirmişti.

    LAMPS, 2024 yılında NASA'nın Houston'daki Johnson Uzay Merkezi'nde gerçekleştirilen testlerde konuşlandırılmıştı. Blue Origin'in yeni Power Tower sistemi de benzer şekilde taşıma sırasında katlanmış halde bulunan yapının Ay yüzeyine ulaştıktan sonra dikey olarak yükselmesine ve güneş panellerinin açılmasına dayanıyor.

    Ek olarak Blue Origin, Power Tower'ın ne zaman Ay'a gönderileceğine ilişkin henüz bir tarih açıklamadı. Bu nedenle sistemin şu aşamada erken geliştirme sürecinde olduğu değerlendiriliyor. Şirket Ay’da güney kutbunu hedeflediği için aslında süreç NASA’nın Artemis programıyla paralellik taşıyor. NASA, 2032 itibarıyla Ay üssünün faaliyete geçmesini hedefliyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Audi A6 e-tron tek şarjla menzil rekoru kırdı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    kaçak akım rölesi kaç amper olmalı kredi kartına fazla yatırılan para ne olur toyota corolla 1.5 dream cvt şanzıman hangi araçlarda var adblue iptali

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    TECNO Camon 20s Pro 5G
    TECNO Camon 20s Pro 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ606
    ASUS Vivobook 15 M1502YA-BQ606
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum