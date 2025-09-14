Ay yarışı kızışıyor: Çin, Ay görevinde kullanacağı roketinin testini başarıyla tamamladı

Çin'in Ay Görevinde Kullanacağı Long March-10 Roketi, İkinci Testini de Başarıyla Tamamladı
Çin’in yeni nesil insanlı görevler için geliştirdiği Long March-10 roketi, Çin'deki Wenchang Uzay Üssü’nde ikinci statik ateşleme testini başarıyla tamamladı. 12 Eylül’de gerçekleştirilen testte, roketin birinci aşamasındaki yedi motor aynı anda ateşlendi ve 320 saniye boyunca çalıştırıldı. Bu deneme özellikle düşük itiş gücü koşullarında motorların performansını ve yeniden başlatma prosedürlerini ölçmek için yapıldı. Çinli yetkililer testte “tam başarıya” ulaşıldığını açıkladı..
Bu yıl içinde yapılan iki ateşleme denemesi de roketin tasarım güvenilirliğini ve geri dönüş prosedürlerini doğrulamış oldu. ABD'nin kendi roketleriyle ciddi sorunlar yaşadığı bu dönemde Çin'in ikinci testten de alnının akıyla çıkmış olması, Çin'in bu yarışı önde götürdüğüne işaret ediyor.
Çin’in insanlı Ay görevinde kullanacağı sistem, iki Long March-10 fırlatmasına dayanıyor: bunlardan biri Lanyue iniş aracını, diğeri ise üç kişilik Mengzhou mürettebat kapsülünü taşıyacak. İki astronot Ay yüzeyine inecek, bir astronot ise yörüngede bekleyecek. Ağustos ayında Lanyue aracı kapsamlı kalkış ve iniş testlerini başarıyla tamamladı, Haziran’da ise Mengzhou kapsülü ilk kaçış testinde başarılı oldu.
ABD, 2026 başında Artemis II göreviyle mürettebatlı bir Ay turu planlıyor. Her şey yolunda giderse Artemis III, 2027 ortasında insanlı Ay inişini gerçekleştirecek. Ancak gerek bütçe kısıtlamaları gerekse teknik sorunlar nedeniyle bu takvime uyulup uyulamayacağı belirsiz. Çin ise 2029-2030 arasında ilk insanlı Ay görevini gerçekleştirmeyi planlıyor ve şu ana kadar her şey planlandığı gibi gidiyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...