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    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Ay yüzeyine insan indirecek araç için SpaceX ile anlaşıldı

    NASA'nın Ay'a yen,den insan götürme görevi kapsamında uydumuzun yüzeyine astronot indirmekte kullanılacak araç için SpaceX ile anlaşıldı.
    18 Nisan 2021, 01:30 (1 sa.)
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    1
    Uzay
    Gökhan G.
    Editör
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    Ay yüzeyine insan indirecek araç için SpaceX ile anlaşıldı
    Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), en son 1972 yılında insan gönderdiği uydumuz Ay’ı yeniden insanlı bir görevle ziyaret etmek için yoğun mesai ve para harcıyor. Kurumun Artemis isimli projesinin önemli bir ayağını oluşturan ve bir sonraki erkek ile ilk kadın astronotu Ay’ın yüzeyine indirmek için geliştirilen iniş araçlarına özel bir önem veriyor.

    Takipçilerimizin hatırlayacağı üzere bu konuda aralarında Blue Origin ve Ulusal Takım, Dynetics ve SpaceX’in yer aldığı şirketlere teşvik veren NASA, bunlardan ABD’li iki astronotu uydumuz yüzeyine indirecek araçları tasarlamasını istemişti.

    Ayrıca Bkz. "Mars helikopterinde yazılım sorunu çıktı: Uçuş haftaya kaldı"

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    Yaşanan son gelişmelerle birlikte NASA, nihayet iniş aracını hangi şirketin geliştireceğine karar verdi. Kurum, 2.89 milyar dolarlık bir sözleşmeyle Ay iniş aracını Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in geliştireceğini duyurdu.

    Ay yüzeyine insan indirecek araç için SpaceX ile anlaşıldı
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    İnsan indirme sistemi (human landing system-HLS) adlı proje kapsamında geliştirilecek araç, SpaceX’in Starship uzay aracını temel alacak. Elon Musk’ın Mars’a koloni kurma hayallerinin merkezinde olan Starship uzay aracının ilk kullanılabilir örneği olarak kabul edebileceğimiz HLS aracı, astronotların Ay yürüyüşleri için kullanacağı iki adet hava geçirmez odacık ve geniş uçuş kabini gibi özelliklere sahip olacak. Bilindiği üzere Starship ileriki dönemlerde tamamen yeniden kullanılabilir bir uzay aracı olarak Ay, Mars ve ötesi görevler için sürekli olarak geliştirilecek.

    SpaceX’in NASA’dan kaptığı ihale kapsamında konuşan NASA yetkilisi Kathy Lueders, “Bu yetkiyle NASA ve ortaklarımız, 21. yüzyılda Ay’ın yüzeyine düzenlenecek insanlı deneme görevini gerçekleştirirken kadın erkek eşitliği ile uzun döneme yayılacak derin uzay keşfi alanlarında da önemli adımlar atacak. Söz konusu adımla insanlık, uydumuzun sürdürülebilir keşfine yönelik bir çaba içine girecek ve gözlerimiz Mars’ın da içinde bulunduğu çok daha diyarlara dikilecek.” ifadelerini kullandı.

    Ay yüzeyine insan indirecek araç için SpaceX ile anlaşıldı
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    Ay’ın yörüngesinden yüzeyine

    Uzay Fırlatma Sistemi (Space Launch System-SLS) ile Orion kapsülünde uzaya çıkacak dört kişilik astronot ekibinden ikisi, Ay yörüngesine ulaşıldığında Starship HLS aracına geçecek. Biri siyahi diğerinin ise kadın olması beklenen astronotlar, Ay’ın yüzeyinde yaklaşık bir hafta kaldıktan sonra HLS aracı ile yeniden Orion kapsülüne dönecek. Bu aşamadan sonra ise Dünya’ya dönüş yolculuğu başlayacak.   

    SpaceX için önemli bir imtihan olacak Ay’a dönüş görevi, şirketin Starship aracının test edilmesi açısından önemli veriler sağlayacak.



    https://scitechdaily.com/nasa-selects-spacex-starship-to-land-next-americans-on-moon/
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    Abidinkaya (Abidin Gökçekaya) 47 dk. ( Mesaj Silindi )
    Biri siyahi diğeri kadın olması beklenen astronotlar mı... Bu işi hiç anlamayacağım herhalde kim iyi ve başarılı ise o gitmeli bu özelliklerin ne önemi var.
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