AYA NEO AIR karşınızda: Görseller, özellikler, testler

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Taşınabilir tarzda ve kontrolcü entegreli Windows tabletleri ile öne çıkan AYA NEO firması en ince bilgisayarını satışa sunmak üzere. Henüz tanıtılmasa da AYA NEO AIR konsoluna dair detaylı veriler paylaşıldı.

AYA NEO AIR neler sunacak?

AYA NEO AIR olarak isimlendirilen yeni konsol bilgisayar sınıfında ilk kez OLED ekran kullanması ile dikkat çekiyor. Böylece çok daha detaylı ve kaliteli görseller eşliğinde oyun oynanabiliyor.

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Beklentilerin aksine AYA NEO AIR konsolu Ryzen 5000 APU serisini kullanacak. Bu nedenle Full HD varsayılan ayarlarda en iyi tecrübeyi sunacak. Pek çok oyunda ise 720p ve düşük ayarlarda 30fps alması bekleniyor.

Nintendo Switch OLED konsolundan daha hafif olan AYA NEO AIR biraz daha maliyete odaklanmış ve 1000$ altında satılacak. MicroSD kart girişi ve RGB aydınlatması olan konsolun ön profilden görüntüsü ise sır gibi saklanıyor.



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