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    AYA NEO AIR karşınızda: Görseller, özellikler, testler

    AYA NEO AIR taşınabilir Windows konsolu kompakt boyutlara ve maliyete odaklandığı için Ryzen 5000 APU serisini kullanıyor. Haliyle performans da beklendiği gibi olmuyor.
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    AYA NEO AIR
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    Taşınabilir tarzda ve kontrolcü entegreli Windows tabletleri ile öne çıkan AYA NEO firması en ince bilgisayarını satışa sunmak üzere. Henüz tanıtılmasa da AYA NEO AIR konsoluna dair detaylı veriler paylaşıldı.

    AYA NEO AIR neler sunacak?

    AYA NEO AIR olarak isimlendirilen yeni konsol bilgisayar sınıfında ilk kez OLED ekran kullanması ile dikkat çekiyor. Böylece çok daha detaylı ve kaliteli görseller eşliğinde oyun oynanabiliyor. 

    Beklentilerin aksine AYA NEO AIR konsolu Ryzen 5000 APU serisini kullanacak. Bu nedenle Full HD varsayılan ayarlarda en iyi tecrübeyi sunacak. Pek çok oyunda ise 720p ve düşük ayarlarda 30fps alması bekleniyor. 

    Nintendo Switch OLED konsolundan daha hafif olan AYA NEO AIR biraz daha maliyete odaklanmış ve 1000$ altında satılacak. MicroSD kart girişi ve RGB aydınlatması olan konsolun ön profilden görüntüsü ise sır gibi saklanıyor. 


    AYA NEO AIR
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    GÖKDENİZ'den hedefe tam isabet

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    Bloodin 6 saat önce

    Aynı Gökdeniz Karadeniz gibi attığını vuruyor :)

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    daysleeperxp 1 gün önce

    Sınıra lazım bundan

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    Yüksek hızlı hedefi otonom vurması iyi gelişme.

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