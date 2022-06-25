AYA NEO konsola doymuyor; bir tane daha

Tam Boyutta Gör

Son dönemde arka arkaya taşınabilir Windows konsolları piyasaya süren Çinli AYA NEO adeta konsola doymuyor. Tabiri yerindeyse AMD’nin kapısında yatan firma yeni bir konsol daha hazırlıyor.

AYA NEO Flip nedir?

AYA NEO Flip adıyla ilk görselleri gelen konsol kapaklı tarzda ve türünün ilk örneği olma iddiasında. Alt kısımda kontrolcü tuşları yer alırken kapak kısmı da ekranı barındırıyor. Böyle bir tasarımın ne tür avantajları olacak şimdilik bilinmiyor ancak taşınabilirlik konusunda önceki nesillere göre bir avantajı olabilir. Ayrıca ekranın da ince çerçeveli olduğu anlaşılıyor.

AYA NEO Air Plus tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 3 hf. önce eklendi

7 inçlik LCD ekrana sahip olan konsol AMD Ryzen 7 6800U yongasını temel alıyor. Radeon 680M dahili grafik birimi tatmin edici seviyede oyun performansı sunacak. Bunun haricinde RAM ve bellek bilgisi mevcut değil. AYA Neo Next, AYA NEO Air, AYA NEO Air Plus, AYA NEO 2 gibi konsolların arasından fırsat bularak ne zaman piyasaya sürülecek bilinmiyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.