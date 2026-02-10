Ayaneo Next 2 resmen tanıtıldı: OLED ekran, Ryzen AI ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Ayaneo, 2022'de tanıtılan ilk Next modelinin ardından seriyi Next 2 ile güncelledi. Yeni model, önceki nesle kıyasla OLED ekran, daha büyük tutma alanlarına sahip yenilenmiş bir kasayla geliyor. Ayrıca Zen 5 tabanlı Ryzen AI Max+ işlemcilerden güç alacak. İşte Ayaneo Next 2 özellikleri ve fiyatı...

Ayaneo Next 2 özellikleri

Ayaneo Next 2, 2400 × 1504 çözünürlük sunan 9,06 inç OLED ekrandan destek alıyor. Panel; 60 Hz, 120 Hz, 144 Hz ve 165 Hz yenileme hızı seçeneklerini desteklerken, 1155 nit tepe parlaklık ve tam DCI-P3 renk kapsamı sunuyor. Donanım tarafında ise, cihaza Zen 5 tabanlı Ryzen AI Max+ 395 ve Ryzen AI Max 385 işlemci seçenekleri eşlik edecek.

En üst konfigürasyonda yer alan Ryzen AI Max+ 395, 16 çekirdek ve 32 izlek yapısına sahip. İşlemciye RDNA 3.5 mimarili, 40 hesap birimli Radeon 8060S entegre grafik birimi eşlik ediyor. Ayrıca XDNA 2 NPU sayesinde 126 TOPS seviyesine kadar yapay zekâ işlem gücü sunuluyor.

Tam Boyutta Gör Soğutma sistemi, çift fanlı ve çift hava çıkışlı bir yapıyla tasarlanmış. Gücünü 116 Wh kapasiteli dahili bataryadan alan cihaz, uzun süreli oyun oturumlarını hedefliyor. Karşılaştırmak adına, ROG Xbox Ally X'in 80Wh pil kapasitesi sunduğunu söyleyelimn. Kontrol tarafında ayarlanabilir torklu TMR analog çubuklar, Hall-effect doğrusal tetikleyiciler, sekiz yönlü D-pad, çift dokunmatik yüzey ve arkada konumlandırılmış dört ek tuş yer alıyor.

Bağlantı seçenekleri arasında 40 Gbps hız destekli iki adet USB4 portu, DisplayPort 1.4 çıkışı, microSD kart yuvası, 3,5 mm kulaklık girişi, Wi-Fi ve Bluetooth 5.4 bulunuyor. Ayaneo Next 2'nin başlangıç fiyatı 1.799 dolar olarak açıklanırken, üst seviye donanımlarda fiyat 4.299 dolara kadar çıkıyor. Ön siparişlerin Indiegogo üzerinden kısa süre içinde açılması, teslimatların ise Haziran 2026'da başlaması planlanıyor.

