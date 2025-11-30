Çift soğutma fanlı oyun el konsolu AYANEO Next II tanıtıldı

Ayaneo Next II el konsolu özellikleri ile neler sunuyor?
Daha önce açıklandığı gibi, Ayaneo Next II, AMD'nin Ryzen AI Max+ 395 işlemcisiyle geliyor. Maksimum TDP değeri 85W olan işlemci, Next II için sunulan tek işlemci seçeneği gibi görünüyor. Ancak, RAM ve depolama yapılandırmaları henüz açıklanmadı.
Ayaneo Next II, ısı dağıtımı ve voltaj düzenlemesi için yüksek verimli kanatçıklara sahip çift fanla donatılmış. Oyun el konsolu, 115 Wh'lik büyük bir pile sahip.
El cihazının diğer özellikleri arasında; TMR joystick'ler, 8 yönlü D-Pad, çift dairesel akıllı dokunmatik yüzey, stereo ön hoparlörler ve tetik kilitli Hall Effect tetikleyiciler yer alıyor. Ayaneo Next II ayrıca dört geometrik arka düğmeye, özelleştirilebilir LC ve RC omuz düğmelerine sahip. El cihazının üst kısmında her iki yanında havalandırma delikleriyle çevrili Ayaneo RGB isim plakası yer alıyor. Ayrıca çift USB-C bağlantı noktası ve ses girişi bulunuyor.
AYANEO, Next II el konsolunun fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşmadı.
AYANEO Next 2 özellikleri
- Ekran: 9 inç, 165Hz, 2400x1504, OLED
- APU: AMD Ryzen AI MAX+ 395 (16x Zen5 CPU + Radeon 8060S (40x RDNA3.5 CU)
- TDP: 85W’a kadar
- Soğutma: Çift fan (Air-Cooling)
- Batarya: 115Wh
