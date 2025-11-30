Giriş
    Çift soğutma fanlı oyun el konsolu AYANEO Next II tanıtıldı

    AYANEO, NEXT 2 oyun konsolunu detaylı olarak yeniden tanıttı. Ayaneo Next II oyun el konsolu, AMD Ryzen AI MAX+ 395 APU, 9 inç OLED panel ve devasa 115 Wh dahili bataryayla geliyor.

    AYANEO Next 2 el konsolu tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    AYANEO, yeni oyun konsolu NEXT 2’yi resmen tanıttı. Sistem, AMD Ryzen AI Max+ 395 işlemci, 16 Zen 5 CPU çekirdeğine sahip bir Strix Halo APU ve 40 RDNA 3.5 işlem birimine sahip Radeon 8060S grafik kartı üzerine kurulu. AYANEO, 85W'a kadar TDP hedefliyor ve çipi kontrol altında tutmak için yüksek yoğunluklu kanatçıklara sahip çift fanlı soğutma sistemi kullanıyor.

    Ayaneo Next II el konsolu özellikleri ile neler sunuyor?

    Ayaneo Next II oyun el konsolu Tam Boyutta Gör
    Ayaneo Next II, 2400x1504 çözünürlüğe, 1100 nit maksimum parlaklık ve 165 Hz yenileme hızı sağlayan 9.06 inç OLED ekrana sahip olacak. Ayaneo, ekranın 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz, 144 Hz ve 165 Hz arasında geçiş yapabildiğini söylüyor. Ekran ayrıca 5280 Hz PWM karartma özelliğine sahip.

    Daha önce açıklandığı gibi, Ayaneo Next II, AMD'nin Ryzen AI Max+ 395 işlemcisiyle geliyor. Maksimum TDP değeri 85W olan işlemci, Next II için sunulan tek işlemci seçeneği gibi görünüyor. Ancak, RAM ve depolama yapılandırmaları henüz açıklanmadı.

    Ayaneo Next II, ısı dağıtımı ve voltaj düzenlemesi için yüksek verimli kanatçıklara sahip çift fanla donatılmış. Oyun el konsolu, 115 Wh'lik büyük bir pile sahip.

    El cihazının diğer özellikleri arasında; TMR joystick'ler, 8 yönlü D-Pad, çift dairesel akıllı dokunmatik yüzey, stereo ön hoparlörler ve tetik kilitli Hall Effect tetikleyiciler yer alıyor. Ayaneo Next II ayrıca dört geometrik arka düğmeye, özelleştirilebilir LC ve RC omuz düğmelerine sahip. El cihazının üst kısmında her iki yanında havalandırma delikleriyle çevrili Ayaneo RGB isim plakası yer alıyor. Ayrıca çift USB-C bağlantı noktası ve ses girişi bulunuyor.

    AYANEO, Next II el konsolunun fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgi paylaşmadı.

    AYANEO Next 2 özellikleri

    AYANEO Next 2 teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 9 inç, 165Hz, 2400x1504, OLED
    • APU: AMD Ryzen AI MAX+ 395 (16x Zen5 CPU + Radeon 8060S (40x RDNA3.5 CU)
    • TDP: 85W’a kadar
    • Soğutma: Çift fan (Air-Cooling)
    • Batarya: 115Wh

    Kaynakça https://www.ayaneo.com/article/905 https://videocardz.com/newz/ayaneo-next-ii-gaming-handheld-packs-max-395-apu-9-oled-panel-and-massive-115wh-built-in-battery
