Ayaneo Pocket Micro 2 retro konsol tanıtıldı

Mobil dünya, bilgisayar dünyası ve kripto paraların her türlüsü ile haşır neşir olan ekrem71, bu alanlardaki gelişmeleri yakından takip ederek DonanımHaber’de içerik üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz yıl retro konsol segmentine iddialı bir giriş yapan Ayaneo markası, konsolu seri haline getirdi. Pocket Micro 2 daha iyi bir donanım ile gelirken retro konsol pazarında çıtayı da iyice yukarı çekiyor.

Ayaneo Pocket Micro 2 özellikleri ve fiyatı

3.5 inçlik 960x640 piksellik LCD ekrana sahip olan konsolun kasası CNC metal alaşımdan imal edilirken 162x67.8x18mm boyutlarında ve 248 gram ağırlığında. GBA oyunlarının bu ekranda taşma yapmadan çalıştığı ifade ediliyor.

Ayaneo Pocket Micro Classic nihayet geliyor 1 yıl önce eklendi

Cihazda Snapdragon 865 muadili özel bir yonga seti kullanılmış ve performans ilk nesle göre yüzde 220 artmış. 3950mAh kapasiteli batarya daha uzun kullanım süresi sunuyor ve aktif bir soğutma sistemi de kullanılıyor.

İki analog kol, D-pad ve aksiyon tuşları yanında 4 adet tetik tuşu da olan konsol USB 3.1 Tip-C üzerinden hızlı şarj desteği sunuyor. Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 ile bağlantı kuran cihazda Android tabanlı AyaSpace oyun ara yüzü yer alıyor. Ayaneo Pocket Micro 2 konsolu 6GB/128GB versiyonu 269$, 8GB/256GB versiyonu da 339$ olarak satılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Ev Elektroniği

Oyun Konsolları Haberleri

Ayaneo Pocket Micro 2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: