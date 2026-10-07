Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Aynı ağırlıkta daha fazla enerji depolayan batarya: Üretimi de daha ucuz

    Fraunhofer ISE, aynı ağırlıkta yüzde 15’e kadar daha fazla enerji depolayan yeni batarya tasarımı geliştirdi. Yeni tasarım lityum, sodyum ve çinko iyon hücrelerde test edildi.

    Aynı ağırlıkta daha fazla enerji depolayan batarya Tam Boyutta Gör

    Almanya merkezli Fraunhofer ISE, batarya hücrelerinin yapısını değiştirerek aynı ağırlıkta yüzde 10 ila 15 daha fazla enerji depolayabilen yeni bir hücre mimarisi geliştirdi. Yaklaşım lityum iyonun yanı sıra sodyum iyon ve çinko iyon bataryalarda da test edildi.

    Elektrotlar kalınlaştırıldı

    Geleneksel batarya hücrelerinde anot ve katot, elektrot kaplamaları ile akım toplayıcıların çok sayıda ince katman halinde art arda dizilmesiyle oluşturuluyor. Fraunhofer ISE ekibi ise bu yapıyı değiştirerek elektrot kaplamalarının kalınlığını 100-200 mikrometre seviyesinden 800 mikrometreye kadar çıkardı.

    Aynı ağırlıkta daha fazla enerji depolayan batarya
    Elektrotların kalınlaştırılmasıyla hücre içerisinde kullanılan akım toplayıcıların sayısı azaltılıyor. Böylece aynı fiziksel hacim ve ağırlık içerisinde enerji depolayan aktif malzeme için daha fazla alan ayrılabiliyor. Araştırmacılara göre bu değişiklik, kullanılan batarya kimyasına ve hücre tasarımına bağlı olarak enerji yoğunluğunu yüzde 10 ila 15 artırıyor.

    Yeni mimari ilk olarak laboratuvar ortamında küçük hücreler kullanılarak test edildi. Ekip burada lityum iyon, sodyum iyon ve çinko iyon bataryalar üzerinde konsepti doğruladı. Lityum iyon tarafında ise çalışma bir adım ileri taşınarak yeni elektrot yapısına sahip prototip kese tipi hücreler üretildi.

    Bu hücreler, enstitünün kendi tesisinde bulunan yarı otomatik üretim hattında, endüstride kullanılan üretim süreçleriyle hazırlandı. Araştırmacılar, geliştirdikleri hücre konseptinin farklı batarya kimyalarına da uyarlanabileceğini belirtiyor.

    Üretim maliyetleri de düşebilir

    Yeni hücre mimarisinin aynı zamanda elektrotların PFAS içermeden ve toksik çözücüler kullanılmadan üretilmesini de sağlıyor. Daha basit üretim hattı sayesinde başlangıçtaki makine ve tesis yatırımlarının yanı sıra işletme maliyetlerinin de azaltılması hedefleniyor.

    Süreçlerdeki sadeleşme kendi batarya üretim tesisini kurmak isteyen küçük ve orta ölçekli şirketler açısından önem taşıyor. Araştırma ekibi, geliştirilen mimarinin laboratuvar prototiplerinden endüstriyel üretime geçiş için uygun bir temel oluşturabileceğini düşünüyor.

    Projenin sanayi ayağında yer alan Helmut Hechinger, geliştirilen teknolojinin ölçek büyütme ve doğrulama aşamalarında maliyet ve performans açısından olumlu sonuç vermesi halinde ticarileştirme adımları atabileceğini belirtiyor. Şirket özellikle Baden-Württemberg bölgesinde sabit enerji depolamaya yönelik batarya üretimi için potansiyel görüyor.

    Güneş ve rüzgar gibi üretimi değişken enerji kaynakları şebekelerde ağırlık kazandıkça sabit bataryalı enerjide depolama sistemlerinin de önemi artıyor. Almanya ise bu sistemleri yerel olarak üretmek istiyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri hücre mimarisinin bu hedefe katkı sağlayabileceğini düşünüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Terminatör 2 filmindeki sahne gerçek oldu

    K
    kimbehicay 1 saat önce

    Ama.?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    honda civic 1.5 ex alınır mı osman tan kyk matematik bölümü mezunları ne iş yapar ferre hangi markanın yan ürünü migros uydu alıcı fiyatları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Reeder S23 Pro Max
    Reeder S23 Pro Max
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 15
    MSI KATANA 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum