Aynı anda 50 gemi inşa edilecek: TCG Kocatepe (TF-2000) muhribinde kritik ilerleme

Tam Boyutta Gör Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Karadeniz, Ege Denizi ve Doğu Akdeniz’de icra edilen Mavi Vatan-2026 Tatbikatı, Antalya açıklarındaki Beş Adalar bölgesinde gerçekleştirilen Fiili Atış Safhası ile sona erdi. Tatbikat, Türk savunma unsurlarının geniş katılımıyla dikkat çekerken, sahadaki faaliyetler üst düzey askeri komuta kademesi tarafından TCG Anadolu gemisinden takip edildi.

Etkinliği Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu yerinde izledi. Tatbikat kapsamında Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının koordineli şekilde görev aldığı büyük ölçekli bir operasyon senaryosu uygulandı.

120 gemi ve 15 bin personel görev aldı

Tatbikatta toplam 120 deniz platformu, 50 hava aracı ve 15 bin personel görev yaptı. Deniz unsurlarının kompozisyonunda amfibi hücum gemisi, fırkateynler, korvetler, hücumbotlar, denizaltılar ve çeşitli sınıflardaki destek gemileri yer aldı.

Bu kapsamda bir amfibi hücum gemisi, 12 fırkateyn, 4 korvet, 14 hücumbot, 8 denizaltı, 8 mayın avlama gemisi, 16 karakol gemisi, 20 amfibi çıkarma gemisi ve 29 yardımcı sınıf gemi görev icra etti. Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları ise 2 sahil güvenlik gemisi ve 6 botla tatbikata katıldı. Ayrıca operasyon senaryolarına 5 insansız deniz aracı da dahil edildi.

TCG Kocatepe’de son durum

Tatbikat sırasında değerlendirmelerde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Türkiye’nin deniz gücünün sürekli genişleyen bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Tatlıoğlu, uçak gemisi projesinin sürdüğünü ifade ederken özellikle yeni nesil savaş gemilerinde eş zamanlı üretim kapasitesinin önemli ölçüde artırıldığını vurguladı.

Bu kapsamda hava savunma muhribi TCG Kocatepe’nin ilk blokunun kızağa konulduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca Tepe sınıfı olarak planlanan yeni hava savunma muhriplerinin sonraki aşamalarına ilişkin hazırlıkların da sürdüğü aktarıldı.

Bilindiği üzere TF-2000 Hava Savunma Harbi Muhribi projesinde üretilen gemiler Tepe Sınıfı olarak belirlenmişti. Ayrıca bu sınıftaki ilk geminin adı da TCG Kocatepe olmuştu. TCG Kocatepe’nin 2027 sonlarına doğru denize indirilmesi hedefleniyor.

Aynı anda 50 gemi inşası

Tam Boyutta Gör İstanbul sınıfı fırkateyn programında ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci gemilerin denize indirildiği, altıncı, yedinci ve sekizinci gemilerde ise inşa sürecinin devam ettiği açıklandı. Buna ek olarak milli hücum botları, Bayraktar sınıfı çıkarma gemileri, açık deniz karakol gemileri, milli denizaltı ve yeni nesil amfibi platformların üretim hattında bulunduğu belirtildi.

Deniz Kuvvetleri envanterinde yer alan ve farklı tersanelerde yürütülen projelere ilişkin güncel tablo da paylaşıldı. Buna göre şu anda 37’si Deniz Kuvvetleri, 4’ü Sahil Güvenlik Komutanlığına ait olmak üzere 41 geminin inşası eş zamanlı olarak devam ediyor. Yakın vadede başlatılması planlanan 9 yeni gemiyle birlikte bu sayının 50 platforma ulaşacağı ifade edildi.

Deniz Kuvvetleri’nin modernizasyon sürecinde yalnızca platform üretimi değil, silah sistemleri alanında da önemli gelişmeler kaydedildi. Denizaltılardan kara hedeflerine atış yapabilen ATMACA güdümlü mermisi, milli torpido AKYA ve yerli üretim MALAMAN mayını envantere dahil edildi. Ayrıca insansız sistemler alanında 5 farklı tip insansız deniz aracının ve 2 tip kamikaze insansız deniz aracının envantere girdiği belirtildi. Tatbikat kapsamında insansız hava ve deniz araçlarıyla koordineli taarruz senaryoları da icra edildi.

