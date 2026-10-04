Azerbaycan, Türkiye’den HÜRKUŞ-II, BARBAROS, Mızrak ve dahasını alacak

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Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen ADEX 2026 kapsamında Türkiye ile Azerbaycan arasında 500 milyon doların üzerinde toplam değere sahip savunma sanayisi anlaşmaları imzalandı. Anlaşmalar kapsamında HÜRKUŞ-II eğitim uçağından ALP-100 radarına, MIZRAK dolanan mühimmattan ANTIDOT elektronik harp sistemine kadar çeşitli Türk savunma ürünleri Azerbaycan’a tedarik edilecek.

Azerbaycan’a 14 HÜRKUŞ-II teslim edilecek

Anlaşmaların öne çıkan kalemlerinden biri 14 adet HÜRKUŞ-II temel eğitim uçağının Azerbaycan’a tedarik edilmesi oldu. Böylece HÜRKUŞ-II ilk kez ihraç edilmiş oldu. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, uçakların teslimatına bu yıl içinde başlanacağını ve TUSAŞ’ın Azerbaycan’a yönelik teslimatları Türk Hava Kuvvetleri için yürütülen programla eş zamanlı sürdüreceğini açıkladı.

TUSAŞ tarafından yeniden tasarlanarak üretilen HÜRKUŞ-II, 28 Eylül 2026'da Türk Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmişti. Türkiye'nin envanterinde 2026 sonuna kadar 10 HÜRKUŞ-II bulunması, 2028 sonuna kadar ise bu sayının 55'e çıkması planlanıyor. Azerbaycan, HÜRKUŞ-II'nin Türk Hava Kuvvetleri'nin ardından ilk yurt dışı kullanıcısı olacak.

ALP-100 radarı da Azerbaycan’a gidiyor

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Anlaşmalar kapsamında ASELSAN tarafından geliştirilen ALP-100G alçak irtifa hava savunma radarı da Azerbaycan’a ihraç edilecek. GaN tabanlı AESA radar, savaş uçakları, helikopterler, insansız hava araçları ve seyir füzeleri gibi hedefleri üç boyutlu olarak tespit ve takip edebiliyor. Sistem, düşük irtifada erken uyarı görevleri için de kullanılıyor.

ASELSAN ayrıca Azerbaycan ile güdüm kitleri ve anti-dron sistemlerinin ortak üretimi konusunda çalışma başlatacak. Şirketin Azerbaycan’daki üretim kabiliyetlerini genişletmesiyle iki ülke arasında teknoloji paylaşımı ve ortak üretime dayalı yeni bir yapı oluşturulması hedefleniyor.

MIZRAK ve ANTIDOT Azerbaycan yolcusu

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Baykar ile imzalanan anlaşmalar kapsamında Azerbaycan, MIZRAK akıllı dolanan mühimmat ve ANTIDOT elektronik harp sistemlerini tedarik edecek. Dosyada MIZRAK'ın 1000 kilometreyi aşan menzile ve 40 kilogramlık harp başlığına sahip olduğu belirtiliyor.

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ANTIDOT ise Azerbaycan’ın envanterindeki Bayraktar TB2 ve AKINCI platformlarında kullanılacak. Elektronik harp podunun farklı modelleri elektronik destek ve elektronik taarruz görevleri üstlenirken platformların elektronik tehditlere karşı korunmasına ve radarların yanıltılmasına yönelik kabiliyetler sağlıyor.

BARBAROS ilk kez ihraç edildi

ROKETSAN tarafından geliştirilen BARBAROS Kıyı Savunma Sistemi de anlaşmalar kapsamında Azerbaycan’a ihraç edilecek. Sistem, ATMACA ve ÇAKIR füzelerini kullanarak deniz hedeflerine karşı kıyıdan saldırı ve caydırıcılık görevi üstleniyor. Azerbaycan, BARBAROS'un ilk uluslararası kullanıcısı olacak.

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BARBAROS, kendi radarları ve optik sistemleriyle hedef tespiti ve takibi gerçekleştirebildiği gibi merkezi komuta-kontrol altyapısına da entegre edilebiliyor. Sistem üzerinde kullanılan ÇAKIR 150 kilometrenin üzerinde, ATMACA ise 250 kilometrenin üzerinde menzil sunuyor. Böylece aynı kıyı savunma sistemi içerisinde farklı menzil ve görev profillerine sahip iki füze kullanılabiliyor.

Türkiye ile Azerbaycan arasındaki savunma sanayisi işbirliği yalnızca ürün tedarikiyle sınırlı kalmıyor. ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci'nin aktardığı bilgilere göre AZROKSAN üretim tesisi Bakü yakınlarında faaliyete geçti ve bu yıl üretime başladı.

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Tesiste şu anda 122 mm roketler üretiliyor. Kurulan altyapının ilerleyen dönemde güdüm kitleri, farklı roketler ve Azerbaycan ordusunun ihtiyaç duyduğu çeşitli mühimmatların üretimine imkan verecek şekilde hazırlandığı belirtiliyor.

ADEX 2026 kapsamında savunma ürünlerinin yanı sıra iki ülke arasında eğitim, Ar-Ge ve üretim alanlarında da çeşitli anlaşmalar imzalandı. YÖK, Savunma Sanayii Başkanlığı, Azerbaycan Savunma Sanayii Bakanlığı ve Azerbaycan İlim ve Tahsil Bakanlığı arasında akademik işbirliği mutabakatı yapılırken MSTİM ile Savunma Sanayii Akademisi arasında Ar-Ge, eğitim ve üniversite-sanayi işbirliğine yönelik anlaşma imzalandı.

Bunun yanında ASELSAN ile NOVASIS arasında Nahçıvan’da fabrika kurulmasına yönelik ön anlaşma, Boğaziçi Savunma ile NOVASIS arasında RF tabanlı sistemlerin geliştirilmesine ilişkin mutabakat ve Kayı Savunma ile NOVASIS arasında işbirliği mutabakatı imzalandı. MKE ile MİRAS stratejik işbirliği ve iş geliştirme konusunda, OTOKAR ile MİRAS ise lojistik destek alanında anlaşmaya vardı.

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