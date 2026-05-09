B-21 Raider hayalet bombardıman uçağı 180 günlük testi 73 günde tamamladı

Uçuş testlerinde alışılmadık hız
Askeri havacılık projelerinde uçuş test süreçleri genellikle teknik sorunlar, tekrar edilmesi gereken denemeler veya sistem entegrasyon problemleri nedeniyle uzayabiliyor. Ancak B-21 Raider programında şimdiye kadar bu tür ciddi gecikmelerin yaşanmaması dikkat çekiyor.
Planlanan 180 günlük sürecin yalnızca 73 günde tamamlanabilmesi, uçağın farklı görev senaryolarında istikrarlı performans gösterdiğine işaret ediyor.
Programın test faaliyetleri, Northrop Grumman mühendisleri ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 412. Test Kanadı personelinin birlikte görev yaptığı “Combined Test Force” yapısı altında yürütülüyor. Bu ortak yapı sayesinde devlet ve yüklenici firma arasındaki test süreçlerinin tek merkezden yönetildiği, veri analizlerinin daha hızlı yapıldığı ve görev planlamalarının hız kazandığı belirtiliyor.
B-21 Raider’ın KC-135 Stratotanker tanker uçağıyla gerçekleştirdiği havada yakıt ikmali testlerinin de geçtiğimiz ay başarıyla tamamlandığı açıklanmıştı.
ABD’nin yeni nesil stratejik bombardıman uçağı
ABD Hava Kuvvetleri'nin en az 100 adet B-21 Raider satın almayı hedeflediği bildiriliyor. Son savunma bütçesinde program için 6,1 milyar dolar kaynak ayrılmış durumda.