    B-21 Raider hayalet bombardıman uçağı 180 günlük testi 73 günde tamamladı

    ABD’nin yeni nesil stealth bombardıman uçağı B-21 Raider, planlanan 180 günlük kritik test sürecini yalnızca 73 günde tamamlayarak programın hız kazandığını gösterdi.

    ABD’nin yeni nesil hayalet bombardıman uçağı B-21 Raider, Northrop Grumman tarafından yapılan açıklamaya göre ABD Hava Kuvvetleri’yle ortak yürütülen 180 günlük test döngüsünü yalnızca 73 gün içinde tamamlandı. Şirket, bu süreçte planlanan görevlerin yarısının başarıyla yerine getirildiğini ve program kapsamında 11,8 milyar dolarlık sözleşme değerinin güvence altına alındığını duyurdu.

    Uçuş testlerinde alışılmadık hız

    Askeri havacılık projelerinde uçuş test süreçleri genellikle teknik sorunlar, tekrar edilmesi gereken denemeler veya sistem entegrasyon problemleri nedeniyle uzayabiliyor. Ancak B-21 Raider programında şimdiye kadar bu tür ciddi gecikmelerin yaşanmaması dikkat çekiyor.

    Planlanan 180 günlük sürecin yalnızca 73 günde tamamlanabilmesi, uçağın farklı görev senaryolarında istikrarlı performans gösterdiğine işaret ediyor.

    Programın test faaliyetleri, Northrop Grumman mühendisleri ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 412. Test Kanadı personelinin birlikte görev yaptığı “Combined Test Force” yapısı altında yürütülüyor. Bu ortak yapı sayesinde devlet ve yüklenici firma arasındaki test süreçlerinin tek merkezden yönetildiği, veri analizlerinin daha hızlı yapıldığı ve görev planlamalarının hız kazandığı belirtiliyor.

    B-21 Raider’ın KC-135 Stratotanker tanker uçağıyla gerçekleştirdiği havada yakıt ikmali testlerinin de geçtiğimiz ay başarıyla tamamlandığı açıklanmıştı.

    ABD’nin yeni nesil stratejik bombardıman uçağı

    B-21 Raider, ABD Hava Kuvvetleri’nin gelecekteki uzun menzilli taarruz stratejisinin merkezinde yer alıyor. Yeni nesil stealth bombardıman uçağı hem konvansiyonel hem de nükleer silah taşıma kapasitesine sahip olacak. Aynı zamanda ABD’nin nükleer caydırıcılık sisteminin hava ayağını uzun yıllar boyunca desteklemesi planlanıyor.

    ABD Hava Kuvvetleri’nin en az 100 adet B-21 Raider satın almayı hedeflediği bildiriliyor. Son savunma bütçesinde program için 6,1 milyar dolar kaynak ayrılmış durumda.

