Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bang & Olufsen servet değerinde kulaklığını duyurdu

    B&O Beo Grace tam kablosuz kulaklık modeli 12mm titanyum sürücüler, gelişmiş uyum özelliğine sahip aktif gürültü engelleme, 4.5 saat kullanım süresi gibi özelliklerle geliyor. 

    B&O Beo Grace Tam Boyutta Gör
    Premium ürünleri ile tanıdığımız Bang & Olufsen markası bu kez daha premium bir ürün ile karşımızda. B&O Beo Grace tam kablosuz kulaklık modeli sınıfının en yüksek fiyat etiketine sahip ürünü olması ile dikkat çekiyor.

    B&O Beo Grace özellikleri ve fiyatı

    B&O Beo Grace tam kablosuz kulaklık modeli 12mm titanyum sürücüler ile gelirken Dolby Atmos tarafından optimize edilmiş uzamsal ses özelliği sunuyor. Her parçada 3 mikrofon ile etkili bir gürültü engelleme yapılırken gelişmiş uyum özelliği sayesinde önceki nesle göre 4 kat daha etkili hale geliyor. Gerçek şeffaf mod ise dış ortam seslerinin çok daha gelişmiş bir şekilde içeri aktarılmasını sağlıyor. 

    Dış kısmına bastırarak kontrol sağladığınız kulaklık AAC ve SBC ses kodeklerini destekliyor. Gürültü engelleme ile 4.5 saate kadar kullanım sunan kulaklık, kutusu ile bu süreyi 17 saate çıkarıyor. Üst kalite malzemelerden imal edilen B&O Beo Grace tam kablosuz kulaklık modeli 1500$ fiyat etiketine sahip. Opsiyonel deri taşıma kılıfı ise 400$.
     

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sağa sola dönüşlerde gelen tak sesi swap cihaz nedir sıfır araç kokusu renault clio 1.4 8 valf motor yorumları türkiye tankçı birlikleri hangi illerde

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 13C
    Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3530
    Dell Vostro 3530
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum