Bang & Olufsen servet değerinde kulaklığını duyurdu

Tam Boyutta Gör Premium ürünleri ile tanıdığımız Bang & Olufsen markası bu kez daha premium bir ürün ile karşımızda. B&O Beo Grace tam kablosuz kulaklık modeli sınıfının en yüksek fiyat etiketine sahip ürünü olması ile dikkat çekiyor.

B&O Beo Grace özellikleri ve fiyatı

B&O Beo Grace tam kablosuz kulaklık modeli 12mm titanyum sürücüler ile gelirken Dolby Atmos tarafından optimize edilmiş uzamsal ses özelliği sunuyor. Her parçada 3 mikrofon ile etkili bir gürültü engelleme yapılırken gelişmiş uyum özelliği sayesinde önceki nesle göre 4 kat daha etkili hale geliyor. Gerçek şeffaf mod ise dış ortam seslerinin çok daha gelişmiş bir şekilde içeri aktarılmasını sağlıyor.

Dış kısmına bastırarak kontrol sağladığınız kulaklık AAC ve SBC ses kodeklerini destekliyor. Gürültü engelleme ile 4.5 saate kadar kullanım sunan kulaklık, kutusu ile bu süreyi 17 saate çıkarıyor. Üst kalite malzemelerden imal edilen B&O Beo Grace tam kablosuz kulaklık modeli 1500$ fiyat etiketine sahip. Opsiyonel deri taşıma kılıfı ise 400$.



