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    B&O ilk OLED televizyonu için LG ile iş birliği yaptı

    Oturma odaları için tasarlanan Beovision Contour 4K televizyon modeli; alt kısmındaki ses modülünde toplam 11 adet sürücü ve 1 adet 50W amplifikatör barındırıyor.
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    B&O ilk OLED televizyonu için LG ile iş birliği yaptı
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    Ses teknolojileri konusunda uzmanlaşmış olmasına rağmen bir süredir televizyon pazarının da nabzını yoklayan Bang & Olufsen; ilk OLED televizyonu için LG Display ile dirsek temasına geçti.

    Beovision Contour özellikleri ve fiyatı

    Beovision Contour adındaki 48 inçlik 4K televizyon firmanın ilk OLED modeli oldu. Paneli LG’den tedarik eden firma küçük boyutlu odalarda veya mutfakta kullanılabilecek tarzda bir tasarım hazırlamış.

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    Beovision Contour görünüm anlamıyla aslında geniş bir kitleye hitap edemeyebilir zira televizyonun alt kısmında oldukça geniş bir hoparlör modülü yer alıyor. Geleneksel olarak televizyonların ses sistemlerini saklayan tasarımları daha makbul oluyor.

    Televizyon Dolby Atmos ve Dolby TrueHD ses profilleri ile birlikte geliyor. Yine Vision IQ, HDR10 ve HLG görüntü teknolojileri mevcut. Bluetooth 4.2 ve HDMI üzerinden de bağlantı sağlanabiliyor.

    Ses ssitemi ise firmanın Stage ses teknolojisinden faydalanıyor. 4 adet 4 inçlik bass sürücüsü, 4 adet 1.5 inçlik orta mesafe sürücü ve 3 adet .075 inçlik tweeter 50W’lık bir amplifikatör ile desteklenmiş. Böylece toplamda 11 sürücü ve 1 amplifikatör oluyor. Televizyon bekleme modunda iken Chromecast, Beolink Multiroom ve Airplay 2 ile müzik yayını da yapabiliyorsunuz.

    Beovision Contour modeli 5700 Avro gibi oldukça tuzlu bir fiyatla geliyor. Tek parça alüminyum uzaktan kumandası ise 300 Avro olarak ayrı satılacak. Ürün en erken Şubat 2021 tarihinde piyasada olacak.



    https://newatlas.com/home-entertainment/bang-olufsen-beovision-contour-48-inch-oled-4k-tv/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ozcandagdevirdi

    sıkı güvenlik önlemi olmadan kimse binmez buna

    4 gün önce
    kayamtky

    paraşüt güvenliği olmazsa binilmez buna.

    4 gün önce
    aspirin_00

    "Uçan Tabut" diyelim...

    5 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 (Kerim Ş.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    İlk mi? O zaman Beovision Eclipse ile Beovision Harmony firmanın hayal ürünleri mi oluyor?
    https://www.bang-olufsen.com/en/televisions/beovision-eclipse
    https://www.bang-olufsen.com/en/televisions/beovision-harmony
    Dışarıdan haber alıyorsunuz bari doğru düzgün araştırın ben ne yazıyorum diye :D
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