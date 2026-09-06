Yılın en iyi korku filmlerinden Backrooms'un devamı geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Bu yıla damga vuran korku filmlerinden biri de 21 yaşındaki Kane Parsons'ın çektiği Backrooms oldu. Parsons'ın YouTube'da büyük ilgi gören Backrooms başlıklı korku videolarından uyarlanan film, hem eleştirmenlerden hem de izleyicilerden geçer not aldı. Bunun yanında gişede de başarılı olunca devam filminin de önünü açmış oldu. Nitekim Backrooms 2 için ilk adımlar atılmaya başlandı.

Backrooms 2 Resmi Onayı Aldı

İlk filmin arkasındaki stüdyo olan A24, Backrooms 2'yi çekmesi için Kane Parsons ile anlaştı. Üstelik devam filmi Parsons'ın hemen sıradaki filmi olacak. Backrooms'un başarısı sayesinde yıldızı parlayan Parsons aradan geçen sürede başka projelere yazdırmış olsa da bunlara geçmeden önce Backrooms 2'yi çekecek. Bu da devam filmini yakın bir gelecekte sinemalarda görebileceğimiz anlamına geliyor.

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Dünya genelinde 394 milyon dolar hasılat yapan Backrooms, bir mobilya showroom'unun bodrum katında gizemli bir kapı keşfedilmesinin ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.

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