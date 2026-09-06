Yılın en iyi korku filmlerinden Backrooms'un devamı geliyor

Backrooms 2 Resmi Onayı Aldı
İlk filmin arkasındaki stüdyo olan A24, Backrooms 2'yi çekmesi için Kane Parsons ile anlaştı. Üstelik devam filmi Parsons'ın hemen sıradaki filmi olacak. Backrooms'un başarısı sayesinde yıldızı parlayan Parsons aradan geçen sürede başka projelere yazdırmış olsa da bunlara geçmeden önce Backrooms 2'yi çekecek. Bu da devam filmini yakın bir gelecekte sinemalarda görebileceğimiz anlamına geliyor.
Dünya genelinde 394 milyon dolar hasılat yapan Backrooms, bir mobilya showroom'unun bodrum katında gizemli bir kapı keşfedilmesinin ardından başlayan karanlık bir yolculuğu merkezine alıyor. Bu kapı, karakterleri sonu görünmeyen, devasa ve yaşayan bir organizma gibi davranan odalar labirentine sürüklüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: