    BAE istihbaratına operasyon: Savunma sanayisinde kritik personel hedef alındı

    İstanbul’da BAE istihbaratına yönelik casusluk operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. Savunma sanayisindeki kritik personelin biyografik verileri toplama girişimi deşifre edildi.

    BAE istihbaratına casusluk operasyonu: Savunma sanayisi hedefte Tam Boyutta Gör

    İstanbul’da yürütülen “askeri ve siyasal casusluk” operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) istihbarat servisinin Türkiye’deki bir GSM firmasından temin ettiği hat üzerinden kritik görevlerde bulunan personelin biyografik verilerini toplamaya çalıştığını açıkladı.

    Kritik personeller hedef alındı

    Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinasyonunda yürütülen soruşturmada BAE istihbarat mensuplarının sahte profiller aracılığıyla, savunma sanayiinde yönetici konumunda görev yapan personel ile Dışişleri Bakanlığı’nın kullandığı telefon ve bazı yabancı ülke yetkilileri üzerinden veri toplamaya çalıştığı belirlendi.

    Operasyon kapsamında, BAE istihbarat mensuplarının talimatıyla Türkiye’deki bir GSM operatöründen temin edilen hattın BAE’ye götürülerek istihbarat mensuplarına verildiği tespit edildi. Toplamda 4 şüpheli belirlenirken, bugün gerçekleştirilen operasyonla 3 kişi gözaltına alındı, yurt dışında bulunan 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

    Başsavcılık, soruşturmanın devam ettiğini ve casusluk faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

    BMW iX3, tek şarjla 1.000 km menzile ulaştı

