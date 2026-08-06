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    BAE'nin ilk yüksek hızlı demiryolu projesini Türk firması yapacak

    Kalyon İnşaat, Birleşik Arap Emirlikleri'nde iki büyük emirliği birbirine bağlayacak Abu Dabi - Dubai Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi için inşaat çalışmalarına başladı.

    BAE'nin ilk yüksek hızlı demiryolu projesini Türk firması yapacak Tam Boyutta Gör
    Yerli inşaat şirketi Kalyon İnşaat’ın Linked’ın hesabında yayımlanan duyuruya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nin ilk yüksek hızlı demiryolu hattı projesinde inşaat çalışmalarına başlandı.

    Etihad Rail, toplam 13 milyar dolar yatırımla BAE’nin bugüne kadar en büyük demiryolu yatırımını hayata geçiriyor. Ülkeyi baştan sona kapsayacak yaklaşık 900 kilometrelik demir yolu ağının ilk etabı olan Abu Dabi - Dubai Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi’nin Abu Dabi bölümünü üstlenen uluslararası konsorsiyumda yer alan Kalyon İnşaat, ülkenin ilk yüksek hızlı demiryolu hattının yapım çalışmalarına başladı. Kalyon İnşaat’a Birleşik Arap Emirlikleri merkezli National Projects and Construction (NPC) ve Trojan Tunneling ile Çin merkezli China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) eşlik ediyor.

    Seyahat süresi bir buçuk saatten yarım saate düşecek

    BAE’deki mevcut hızlı tren hatları saatte maksimum 200 km/s işletme hızına sahip. Yeni hat ise saatte 320 km/s hız ile yolcu taşıyacak. Bu sayede Abu Dabi ile Dubai arasındaki seyahat süresi yaklaşık bir buçuk saatten 30 dakikaya düşecek.

    Toplam uzunluğu 150 km olan Abu Dabi - Dubai yüksek hızlı tren hattının Abu Dabi bölümünde, yaklaşık 97 km'lik demiryolu hattı ve 4 adet istasyon inşaat edilecek. Bu 97 kmlik hattın 11,2 km’si çift tüp tünel olarak inşa edilecek. Projenin 2031 yılında tamamlanması hedefleniyor.

    Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Murathan Kalyoncu, şunları söyledi:

    “Abu Dabi - Dubai Yüksek Hızlı Tren Projesi, Kalyon İnşaat'ın küresel mühendislik kabiliyetinin ve uluslararası arenadaki güvenilirliğinin en somut göstergelerinden biridir. Uluslararası ortaklarımızla birlikte bölgede bir ilke imza atmaktan büyük gurur duyuyoruz. Sahip olduğumuz deneyim ve uzmanlığı bu kez Birleşik Arap Emirlikleri’ne taşıyor, ülkemizi dünyanın dört bir yanında başarıyla temsil etmeye devam ediyoruz.”

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