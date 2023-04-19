Bahar kampanyasıyla Monster Notebook'un NVIDIA GeForce RTX 30 serisi GPU'lu oyun bilgisayarı modellerinde indirimler başladı

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NVIDIA tarafından son nesil oyunlar için geliştirilen yüksek performanslı teknolojilere sahip GeForce RTX 30 serisi GPU'lu Monster Notebook oyun bilgisayarlarında bahar indirimleri başladı. Hem oyuncuların hem de içerik üreticilerinin ihtiyaçlarına yönelik olarak tasarlanmış seçili Monster Notebook NVIDIA GeForce RTX 30 serisi bilgisayarları içeren bahar kampanyası, 30 Nisan 2023 tarihine kadar monsternotebook.com.tr'de yer alıyor.

Günümüz oyunlarının büyük bir kısmı, gelişmiş grafik özellikleri nedeniyle yüksek performanslı grafik işlemcilere (GPU) ihtiyaç duyuyor. Aynı zamanda, video içerik üreticileri ve video grafikerler de yüksek grafik performansı arıyor. NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU'lar, bu alanlarda kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılayarak büyük bir rahatlık sağlıyor. Monster Notebook oyun bilgisayarları, NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU'larla kusursuz bir kombinasyon oluşturuyor.

Sepette geçerli Monster Notebook bahar kampanyası indirimleri

MODEL GÜNCEL FİYAT SEPET İNDİRİMİ KAMPANYALI FİYAT A5 V16.7.4 ₺18.999 ₺1.000 ₺17.999 A7 V12.5.4 ₺21.899 ₺500 ₺21.399 A7 V13.2.4 ₺24.399 ₺500 ₺23.899 A5 V19.3 ₺22.499 ₺300 ₺22.199 A5 V19.3.1 ₺24.799 ₺300 ₺24.499 A5 V19.3.4 ₺26.899 ₺1.900 ₺24.999 T7 V20.5 ₺28.499 ₺500 ₺27.999 T7 V20.5.1 ₺31.999 ₺500 ₺31.499 T7 V20.5.6 ₺32.099 ₺2.000 ₺30.099

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Monster Notebook, RTX 30 serisiyle oyun tutkunlarına benzersiz deneyimler sunuyor

NVIDIA'nın 2. nesil RTX mimarisi olan Ampere ile güçlendirilmiş bu GPU'lar; son derece gerçekçi ışın izleme özellikleri ve en gelişmiş yapay zekâ için RT çekirdekleri, tensör çekirdekleri ve kesintisiz işlem özellikli çoklu işlemciler barındırıyor. Monster Notebook'un NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi oyun bilgisayarları, günümüzün en popüler oyunlarında oyuncuların performanslarını ve yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarını sağlıyor.

Cyberpunk 2077, Marvel's Spider-Man Remastered, Valorant ve Apex Legends gibi popüler oyunlar; Monster Notebook'un GeForce RTX 30 serisi GPU'lu bilgisayarlarıyla gerçek yeteneklerini gösteriyor. İleri düzey ışın izleme ve yapay zekâ teknolojileri ile donatılmış bu bilgisayarlar, 150'den fazla popüler oyun ve uygulamada harika gerçekçi grafikler sunuyor.

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NVIDIA Reflex ile gecikme sürelerine son veriyor

Oyun severler için düşük gecikme süreleri kritik öneme sahiptir ve NVIDIA Reflex bu konuda mükemmel bir çözüm sunuyor. Gecikme sürelerinin düşmesi sayesinde oyuncular daha hızlı nişan alıyor ve daha hızlı tepki sürelerine ulaşıyor. Bu durum, özellikle espor karşılaşmalarında önemli bir rekabet avantajı sağlıyor. GeForce RTX 30 Serisi GPU'lu Monster Notebook'lar, NVIDIA Reflex özelliği sayesinde oyunlarda daha hızlı nişan alma, daha hızlı tepki süreleri ve nişan alma hassasiyetini artırma fırsatı sunuyor.

Grafik ayarları ve çözünürlük en üst seviyelere taşınıyor

Monster Notebook'un NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU'lu oyun bilgisayarlarında, NVIDIA DLSS (Derin Öğrenme Süper Örnekleme) teknolojisi sayesinde yüksek performans artışı gerçekleşiyor. NVIDIA tarafından geliştirilen yapay zeka algoritması DLSS, GeForce RTX GPU'ların tensör çekirdeklerini kullanarak oyunlarda hızı artırır ve en üst seviyede görsel deneyim sunuyor.

Örneğin, kullanıcı 4K çözünürlüğe sahip bir ekranda oyun oynarken oyun motoru 1080p çözünürlükteymiş gibi çalışıyor. Ancak DLSS, eksik pikselleri doldurarak oyunun 4K'da görünmesini sağlıyor. Bu sayede FPS değeri olarak iki kata kadar performans artışı yaşanıyor.

Oyunlarda ışık, en saf ve gerçekçi formuyla

Monster Notebook bilgisayarların NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU'ları, ışın izleme teknolojisi ile oyunlarda olağanüstü gerçekçi grafikler sağlıyor. Bu teknoloji; ışığın fiziksel davranışını simüle ederek ışık, gölge, yansıma ve çevresel perdeleme gibi önemli faktörleri daha keskin ve gerçeğe yakın bir şekilde hesaplıyor. Bu sayede, ışığın oyun içerisindeki hareketlerinden kaynaklanan efektler ise gerçeğe çok daha yakın bir şekilde gösteriliyor.

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Donanımın gücünü artıran yazılım inovasyonu

Bileşenlerin gücünü artıran yazılımlar her zaman önemlidir. NVIDIA'nın "NVIDIA Broadcast" uygulaması, oyun severlerin yayıncı olma hedeflerini gerçeğe dönüştürmek için kapsamlı imkanlar sunuyor. Monster Notebook oyun bilgisayarlarında bulunan NVIDIA Broadcast uygulaması, yapay zeka destekli ses ve video işlevleri ile oyuncuların evlerini stüdyo kalitesinde bir ortama dönüştürme imkanı sağlıyor.

Canlı yayınlar, sesli ve görüntülü sohbetler, video konferanslar ve diğer etkinlikler daha kolay ve yüksek kalitede gerçekleştiriliyor. Mikrofonları, hoparlörleri ve web kameraları akıllı cihazlara dönüştüren NVIDIA Broadcast; oyunculara sanal arka plan, otomatik çerçeveleme ve gürültü engelleme özellikleri sunuyor.

Monster Notebook, kullanıcılara her adımda destek sunuyor

Bahar kampanyasına katılan kullanıcılar, Monster Notebook'un sunduğu ek hizmetler sayesinde birçok avantajdan da faydalanıyor. Monster Notebook, ömür boyu bakım garantisiyle kullanıcılarına bilgisayarlarını daha uzun süre en iyi performansla kullanabilmeleri için ömür boyu ücretsiz düzenli bakım hizmeti sunuyor.

Monster Notebook'un parçalı ödeme hizmeti, limit yetersizliği nedeniyle tek kartla ödeme yapamayan kullanıcılar için birden fazla kartla ödeme kolaylığı sağlıyor. Aynı gün teslimat sunan Monster Express ve kullanıcı kaynaklı hataları da kapsayan Tamamlayıcı Garanti Paketleri, Monster Notebook'un sunduğu diğer hizmetler arasında bulunuyor.

Fırsatları yakalayın, 30 Nisan'a kadar bahar kampanyası devam ediyor

Oyun dünyasında benzersiz bir deneyim yaşamak ve NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU'lu Monster Notebook bilgisayarların sunduğu yüksek performansı deneyimlemek için bahar kampanyası, 30 Nisan 2023 tarihine kadar geçerli. Bahar kampanyası indirimlerinden faydalanmak ve NVIDIA GeForce RTX 30 Serisi GPU'larla donatılmış Monster Notebook'ların üstün performansını keşfetmek için Monster Notebook’un resmi web sitesi www.monsternotebook.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

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Bahar kampanyasıyla Monster Notebook'un NVIDIA GeForce RTX 30