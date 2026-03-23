BAIC’ten sodyum-iyon batarya atılımı: 11 dakikada şarj

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör BAIC, lityum bazlı sistemlere alternatif olarak geliştirilen sodyum-iyon batarya teknolojisinde önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, prizmatik hücre yapısına sahip batarya şirket içi testlerde 170 Wh/kg enerji yoğunluğuna ulaştı.

4C hızlı şarjı destekleyen batarya sisteminde tam dolumun 11 dakika içinde tamamlanabildiği belirtiliyor. Ayrıca -40°C ile 60°C arasında çalışabilen batarya, -20°C’de yüzde 92’nin üzerinde enerji koruması sağlayarak özellikle soğuk iklimlerde kullanım avantajı sunuyor.

Güvenlik testlerine göre batarya, yüzde 200’e kadar aşırı şarj koşullarında yangın veya patlama olmadan dayanabiliyor. Aynı zamanda 200°C’ye kadar termal stres altında da stabil kalabildiği ifade ediliyor.

Bu batarya, şirketin “Aurora Battery” programının bir parçası. Program kapsamında lityum-iyon, katı hal ve sodyum-iyon batarya teknolojileri birlikte geliştiriliyor. Ayrıca prizmatik sodyum-iyon hücrelerin seri üretimi için süreç doğrulamasının tamamlandığı belirtildi.

Sodyum-iyon bataryalar, özellikle düşük maliyetli araç segmentleri ve düşük sıcaklık performansı için Çin’de giderek daha fazla önem kazanıyor. LFP bataryalara kıyasla ham madde erişimi ve soğuk hava performansı avantajı sunarken, enerji yoğunluğu tarafında hâlâ sınırlamalar bulunuyor.

Sodyum-iyon bataryalar üzerinde çalışan tek Çinli BAIC değil. Changan ve CATL, 2026’da piyasaya çıkması planlanan ve 400 km menzil sunan sodyum-iyon bataryalı ilk seri üretim elektrikli otomobili tanıttı. BYD ise üçüncü nesil sodyum-iyon batarya platformunda 10.000 şarj döngüsüne ulaştığını açıkladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: