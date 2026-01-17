Baidu'nun ERNIE-5.0 yapay zeka modeli, küresel ilk 10'a giren ilk Çinli model oldu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Baidu, bu hafta en yeni yapay zekâ modeli ERNIE-5.0-0110’u tanıttı. Model, LMArena Text kıyaslamasında 1.460 puan alarak dünya genelinde sekizinci sıraya yerleşti ve böylece bu sıralamada ilk 10’a girebilen tek Çinli model oldu. ERNIE-5.0-0110, OpenAI’nin GPT-5.1-High modeli ile Google’ın Gemini-2.5-Pro modelini geride bırakırken, matematiksel akıl yürütmede ise GPT-5.2-High’ın ardından ikinci sıraya yerleşti.

Düşük maliyetle yüksek performans

ERNIE-5.0, toplamda 2 trilyondan fazla parametreye sahip bir Mixture-of-Experts (Uzmanların Karışımı) mimarisi üzerine inşa edildi. Bu devasa ölçeğe rağmen model, her çıkarım sırasında parametrelerinin %3’ünden daha azını aktif hale getirerek yüksek performansı daha düşük hesaplama maliyetiyle sunabiliyor.

Model, yaratıcı yazım, talimatları anlama ve yazılım geliştirme gibi pek çok alanda güçlü sonuçlar ortaya koydu. Baidu’nun resmi bloguna göre “Preview” etiketinin kaldırılması, ERNIE-5.0-0110’un test sürecini tamamladığını ve artık resmi olarak kullanıma alındığını gösteriyor.

Yapay zeka yarışında Çin arayı kapatıyor

15 Ocak’ta yayımlanan LMArena sıralaması, Google DeepMind CEO’su Demis Hassabis’in yaptığı açıklamayı akıllara getirdi. Hassabis, Çinli yapay zeka modellerinin Batılı rakiplerinin yalnızca birkaç ay gerisinde olduğunu belirterek, teknoloji farkının sanılandan çok daha dar olduğunu vurguladı. DeepSeek, Alibaba ve ZhipuAI gibi şirketlerin modellerini örnek göstererek Çin’in hızla ilerlediğini belirtti.

Baidu'nun yanı sıra, Çin'deki diğer teknoloji şirketleri de yapay zeka alanında önemli ilerlemeler kaydediyor. Alibaba’nın Qwen yapay zeka uygulaması, Kasım ayında %149’luk aylık büyüme yakaladıktan sonra Ocak itibarıyla 100 milyon aylık aktif kullanıcıyı aşarak dünyanın en hızlı büyüyen yapay zeka uygulaması haline geldi. Öte yandan Huawei ve Baidu öncülüğündeki Çinli şirketler, insansı robotlar ve araçlarda kullanılan fiziksel yapay zeka alanında yapılan patent başvurularında küresel liderliğe yükseldi.

Bununla birlikte daha temkinli açıklamalar yapanlar da mevcut. Alibaba Qwen ekibinin teknik lideri Lin Junyang, Pekin’deki bir konferansta yaptığı açıklamada, önümüzdeki üç ila beş yıl içinde bir Çin şirketinin ABD’li teknoloji devlerini yapay zekada geçme olasılığını %20’nin altında gördüğünü belirtti. Bunun temel nedeni olarak ise ABD’nin Çin’e kıyasla çok daha fazla hesaplama altyapısına sahip olmasını gösterdi.

