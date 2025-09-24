Giriş
    Bakan Bolat’tan Temu ve Aliexpress'e uyarı: BTK engel getirebilir

    Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'de temsilci bulundurmayan yabancı e-ticaret platformlarına uyarı yaptı. BTK'nın URL engellemesine gidebileceğini açıkladı.         

    Bakan Bolat’tan Temu ve Aliexpress'e uyarı: BTK engel getirebilir Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de hizmet eren yabancı e-ticaret platformlarına Türkiye’de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de temsilcilik açmayan Temu ve Aliexpress gibi yabancı e-ticaret firmalarına uyarıda bulundu.

    Bakan Bolat, temsilci bulundurmayan platformların yerli üretici ve tüketiciye zarar verdiğini, güvensiz ürünlerin satışının yapıldığını vurguladı. Temu, Aliexpress gibi yabancı e-ticaret siteleri henüz Türkiye’de temsilcilik açmadı.

    BTK güvensiz ürünlere erişim engeli getirebilir

    Yabancı e-ticaret platformlarındaki mevzuata aykırı ve güvensiz ürünlerin 24 saat içerisinde kaldırılmaması durumunda BTK tarafından ürünün URL’sine erişim engeli getirilebilecek. Mevzuata aykırı ürünler, tüketici şikayetleri ile denetlenecek.

    Bakan Bolat, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

    “Gerekliliklere uyulmaması durumunda denetim otoritesinden gelen ilan kaldırma taleplerinin 24 saat içerisinde yerine getirilmesi beklenmektedir. Mevzuata aykırı bir şekilde piyasaya arz edilen ürünlere yönelik yetkili kuruluş tarafından tes­pit edilen uygunsuz ürünlerin satıştan kaldırılması talep edilecek, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise BTK üzerinden URL kapatma yoluna gidilebilecektir”

    Çinli otomobilden hız rekoru: 496 km/s

