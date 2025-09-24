Bakan Bolat’tan yabancı e-ticaret sitelerine uyarı: BTK engel getirebilir

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Türkiye’de hizmet eren yabancı e-ticaret platformlarına Türkiye’de temsilcilik bulundurma zorunluluğu getirilmişti. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de temsilcilik açmayan Aliexpress gibi yabancı e-ticaret firmalarına uyarıda bulundu.

Bakan Bolat, temsilci bulundurmayan platformların yerli üretici ve tüketiciye zarar verdiğini, güvensiz ürünlerin satışının yapıldığını vurguladı.

BTK güvensiz ürünlere erişim engeli getirebilir

Yabancı e-ticaret platformlarındaki mevzuata aykırı ve güvensiz ürünlerin 24 saat içerisinde kaldırılmaması durumunda BTK tarafından ürünün URL’sine erişim engeli getirilebilecek. Mevzuata aykırı ürünler, tüketici şikayetleri ile denetlenecek.

Bakan Bolat, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Gerekliliklere uyulmaması durumunda denetim otoritesinden gelen ilan kaldırma taleplerinin 24 saat içerisinde yerine getirilmesi beklenmektedir. Mevzuata aykırı bir şekilde piyasaya arz edilen ürünlere yönelik yetkili kuruluş tarafından tes­pit edilen uygunsuz ürünlerin satıştan kaldırılması talep edilecek, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise BTK üzerinden URL kapatma yoluna gidilebilecektir”

