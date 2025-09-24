Bakan Bolat’tan yabancı e-ticaret sitelerine uyarı: BTK engel getirebilir

Bakan Bolat, temsilci bulundurmayan platformların yerli üretici ve tüketiciye zarar verdiğini, güvensiz ürünlerin satışının yapıldığını vurguladı.
BTK güvensiz ürünlere erişim engeli getirebilir
Yabancı e-ticaret platformlarındaki mevzuata aykırı ve güvensiz ürünlerin 24 saat içerisinde kaldırılmaması durumunda BTK tarafından ürünün URL’sine erişim engeli getirilebilecek. Mevzuata aykırı ürünler, tüketici şikayetleri ile denetlenecek.
Bakan Bolat, konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Gerekliliklere uyulmaması durumunda denetim otoritesinden gelen ilan kaldırma taleplerinin 24 saat içerisinde yerine getirilmesi beklenmektedir. Mevzuata aykırı bir şekilde piyasaya arz edilen ürünlere yönelik yetkili kuruluş tarafından tespit edilen uygunsuz ürünlerin satıştan kaldırılması talep edilecek, uygunsuzluğun devam etmesi halinde ise BTK üzerinden URL kapatma yoluna gidilebilecektir"
