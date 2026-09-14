Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bakan Kacır açıkladı: Ay aracı 2027’nin başında fırlatılacak

    Türkiye’nin Ay görevi kapsamında geliştirilen yaklaşık 3,5 tonluk uzay aracı test aşamasına geçiyor. Araç, kritik testlerin ardından 2027’nin ilk aylarında Ay’a doğru yola çıkacak.

    Bakan Kacır açıkladı: Ay aracı 2027’nin başında fırlatılacak Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin Ay’a yönelik uzay görevi kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı’nda üretim, montaj ve entegrasyon çalışmaları tamamlandı. Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki araç, sistem seviyesi çevresel testler için TUSAŞ’a gönderilecek. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, konu hakkında yaptığı açıklamada fırlatma için 2027 yılının ilk aylarına işaret etti.

    Ay aracı test aşamasına geçiyor

    Kacır, Türkiye’nin ilk Ay görevi kapsamında geliştirilen Ay Uzay Aracı’nın üretim, montaj ve entegrasyon süreçlerinin tamamlandığını açıkladı. Araç, bundan sonraki aşamada dayanıklılığının ve uzay koşullarına uygunluğunun değerlendirilmesi amacıyla sistem seviyesi çevresel testlere tabi tutulacak.

    Testlerin TUSAŞ’ta gerçekleştirilmesinin ardından uzay aracının ABD’deki Kennedy Uzay İstasyonu’na gönderilmesi planlanıyor. Bakan Kacır, aracın 2027’nin ilk aylarında, uzaya gönderilmesinin hedeflendiğini belirtti.

    Yaklaşık 2 ayda Ay yörüngesine ulaşacak

    Kacır’ın verdiği bilgilere göre Ay Uzay Aracı, fırlatmanın ardından yaklaşık iki aylık bir yolculuk gerçekleştirecek. Araç daha sonra Ay yüzeyinden 100 kilometre yükseklikte bulunan kutupsal ve dairesel görev yörüngesine yerleşecek.

    Bu yörüngede en az üç ay boyunca operasyon yürütülmesi planlanıyor. Görev süresi, aracın performansına bağlı olarak bir yıla kadar uzatılabilecek.

    Ay’ın suyu ve manyetik alanı araştırılacak

    Ay Uzay Aracı’nın temel amacı yalnızca Ay yörüngesine ulaşmak olmayacak. Araç, yörüngedeki bilimsel görevi sırasında Ay’ın yapısına ilişkin çeşitli ölçümler gerçekleştirecek.

    Görev kapsamında Ay’daki suyun oluşum mekanizmaları, Ay’ın manyetik alanları ve yüzeyin ısıl özellikleri incelenecek. Türkiye’nin yerli olarak geliştirdiği bilimsel ekipmanlarla Ay’daki radyasyon ortamına ilişkin ölçümler de yapılacak.

    Bilimsel çalışmaların tamamlanmasının ardından araç için görevin son ve en kritik aşamasına geçilecek.

    Hibrit itki sistemi kontrollü inişte kullanılacak

    Bakan Kacır açıkladı: Ay aracı 2027’nin başında fırlatılacak Tam Boyutta Gör

    Türkiye’nin kendi imkanlarıyla geliştirdiği hibrit itki sistemi, Ay görevinin önemli teknolojilerinden biri olacak. Sistem, aracın yörüngesini yükseltmek amacıyla gerçekleştirilecek manevralarda kullanılacak.

    Aynı sistem, görevin sonunda aracın Ay yörüngesinden çıkarılması ve yüzeye doğru gönderilmesi için yapılacak ateşlemelerde de görev üstlenecek. Bilimsel çalışmalar tamamlandıktan sonra kontrollü yavaşlatma manevralarıyla Ay yüzeyine ulaşılması hedefleniyor.

    Fırlatma öncesinde zorlu testlerden geçecek

    Üretim, montaj ve entegrasyon aşamalarını tamamlayan Ay Uzay Aracı, şimdi fırlatma ve uzay koşullarına dayanıklılığının doğrulanacağı kapsamlı testlere girecek.

    Bakan Kacır açıkladı: Ay aracı 2027’nin başında fırlatılacak Tam Boyutta Gör
    TUSAŞ’taki Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi’nde gerçekleştirilecek ısıl vakum testleriyle aracın uzay ortamındaki davranışı, yapısal testlerle fırlatma sırasında karşılaşacağı koşullara dayanımı incelenecek. Elektromanyetik uyumluluk testlerinde ise araç üzerindeki sistemlerin birbirleriyle güvenli ve uyumlu biçimde çalışıp çalışmadığı kontrol edilecek.

    Testlerin tamamlanmasının ardından araç, Türkiye’deki yeni temiz oda ve entegrasyon tesisine getirilecek. Buradaki nihai kontrollerin ardından Kennedy Uzay Merkezi’ne gönderilmesi planlanıyor.

    Yaklaşık 3,5 ton ağırlığındaki Ay Uzay Aracı yüzde 80’in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirildi. Projede TÜBİTAK Uzay ve Delta V’nin yanı sıra çeşitli yerli teknoloji firmaları ve girişimler de görev aldı.

    Türkiye’nin Ay Araştırma Programı 2022’nin başında resmen başlatıldı. Kacır, programda bugün itibarıyla yüzde 77 seviyesine ulaşıldığını açıkladı. Ay Uzay Aracı’nın geliştirme ve üretim süreçlerinde bugüne kadar 200’den fazla mühendis, araştırmacı ve teknik personel görev aldı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Tükettiğinden çok elektrik üreten elektrikli otomobil

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    idontremember +15 idrisezman +10 emrekaradag +9 serdarcenk +8 asc2 +8 maxpeck +7 sendomi +7 BJK +7 Teknolojist_44 +6 karagece25 +5
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    8 Kişi Okuyor (1 Üye, 7 Misafir) 7 Masaüstü 1 Mobil
    pofpor01 okuyor
    GENEL İSTATİSTİKLER
    447 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, sanayi ve teknoloji bakanlığı ve
    8 etiket daha tübitak uzay mehmet fatih kacır tua deltav uzay teknolojileri Ay Uzay Aracı Delta V Teknoloji Haberleri Popüler Bilim
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili117,8b
    Instagram Sayfası56,7b
    YouTube Kanalı369b
    TikTok Sayfası3,7b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    parol içtikten sonra alkol alınır mı bosch çamaşır makinesi sıkarken kazan vuruyor chery araba alınır mı araç 1 ve geri vitese zor geçiyor docsis 3.0 modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000-50.000 TL Arası Laptoplar
    Monster Abra A5 V21.9
    Monster Abra A5 V21.9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum