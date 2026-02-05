Bakan Kacır: BYD fabrikası tamamlanmazsa yaptırım uygulanacak!

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Çinli otomobil üreticisi BYD’nin Manisa’da fabrika kurulum çalışmalarına başlamaması hakkında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’dan yeni açıklama geldi.

CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, TBMM’ye verdiği yazılı soru önergesinde BYD’nin Türkiye’deki Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar tutarında yatırımla Manisa'ya üretim tesisi kurma taahhüdünde bulunduğunu, bu taahhütler çerçevesinde BYD otomobillere vergi desteği sağlanmasına rağmen yaklaşık 1,5 yıldır Manisa’da somut bir yatırımın başlamadığına dikkat çekti.

CHP Milletvekili Kılıç’ın soru önergesini yanıtlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, şu ifadelere yer verdi:

“Söz konusu yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızda eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler ise mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur.”

