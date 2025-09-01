Bakan Kacır’dan Ay’a sert iniş açıklaması: Takvimde bir erteleme daha

Bakan Kacır, “2026, Ay misyonumuz için hazırladığımız milli uzay aracımızı tamamladığımız yıl olacak ve 2027'nin ilk aylarında inşallah Türkiye, ay yıldızlı bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak” ifadelerini kullandı.
Kacır, açılışta yıldızları izlediklerini anlatarak Türkiye’nin uzay bilimlerinde son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını söyledi: “İMECE yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz 2023'te uzaya gönderildi. 2024'te milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A'yı uzaya gönderdik. 2024'te ilk insanlı uzay misyonumuzu Alper Gezeravcı icra etti.”
Türkiye’nin Ay hedefi
Milli hibrit roket motorunun Ay aracında kullanılacağını aktaran Kacır, ayrıca İMECE 2, İMECE 3 ve TÜRKSAT 7A gibi projelerle uydu teknolojilerinde daha ileri adımlar atılacağını ifade etti.
Öte yandan Türkiye’nin Ay temelli çalışmaları sadece TUA bünyesinde gerçekleştirilmiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yapılan açıklamada Çin’in Chang’e 8 göreviyle 2028 yılında Ay’ı Güney Kutbu’na iki uzay aracı gönderileceği ifade edilmişti.
Açıkçası TUA’nın bu iddialı hedeflere ulaşabilmesi için çok daha fazla kaynağa erişmesi gerekiyor. 2024 yılında 1 milyar 702 milyon 764 bin TL bütçesi olan kurumun 2025 yılı bütçesinde sadece yüzde 37’lik artırım yapılarak 2 milyar 344 milyon 764 bin TL bütçe verilmişti.
"Uzay limanı inşa edeceğiz"
Türkiye'nin uzay limanı inşa edeceğini vurgulayan Kacır, şunları söyledi:
"Uluslararası işbirliğiyle bir uzay limanı inşa edeceğiz. Bu uzay limanı sayesinde Türkiye, kendi roketleriyle kendi uydularını uzaya gönderen bir ülke olma yolunda çok önemli bir altyapı kazanmış olacak.Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde mümkün oldu. Savunma sanayisindekine benzer şekilde uzay teknolojilerinde de artık Türkiye gerçekten küresel düzeyde bir iddia sahibi. İnşallah bu kazanımlar hem stratejik, hem de ekonomik değer taşıyacak ve Türkiye Yüzyılı'na bizleri çok daha hızlı şekilde eriştirecek. Uzay ekonomisi diyorum çünkü küresel düzeyde yılda 600 milyar doların harcandığı bir alandan bahsediyoruz. Bundan pay alabilmek için bilimde, teknolojide ilerlememiz çok önemli."
