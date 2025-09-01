Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bakan Kacır’dan Ay’a sert iniş açıklaması: Takvimde bir erteleme daha

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, 2026’da tamamlanacak milli uzay aracının 2027’nin ilk aylarında Ay’a gönderileceğini açıkladı. Türkiye ayrıca milli roket motoruyla Ay misyonunu gerçekleştirecek.

    Bakan Kacır’dan Ay’a sert iniş açıklaması: Yeni hedef 2027 Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin uzay yolculuğuna ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erzurum Konaklı Kayak Merkezi’nde düzenlenen 27. Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin açılışında konuşan Kacır, Türkiye’nin Milli Uzay Programı kapsamında yürütülen çalışmalara değindi.

    Bakan Kacır, “2026, Ay misyonumuz için hazırladığımız milli uzay aracımızı tamamladığımız yıl olacak ve 2027'nin ilk aylarında inşallah Türkiye, ay yıldızlı bayrağını Ay'a taşıyan bir ülke olacak” ifadelerini kullandı.

    Kacır, açılışta yıldızları izlediklerini anlatarak Türkiye’nin uzay bilimlerinde son yıllarda büyük bir ivme yakaladığını söyledi: “İMECE yüksek çözünürlüklü görüntüleme uydumuz 2023'te uzaya gönderildi. 2024'te milli haberleşme uydumuz TURKSAT 6A'yı uzaya gönderdik. 2024'te ilk insanlı uzay misyonumuzu Alper Gezeravcı icra etti.”

    Türkiye’nin Ay hedefi

    Bakan Kacır’dan Ay’a sert iniş açıklaması: Yeni hedef 2027 Tam Boyutta Gör
    Kacır, Türkiye’nin Ay hedeflerine de değindi. Bilindiği üzere Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Ay'a sert iniş yapacak AYAP-1 adlı uzay aracının üzerinde çalışıyor. Sert iniş için ilk hedef aslında 2023 yılıydı ancak sonrasında ertelemelerle bu tarih 2026’ya çekilmişti. Şimdi ise Bakan Kacır’ın açıklamaları bu takvimde de bir ertelemeye işaret ediyor. Yumuşak iniş hedefi ise bundan birkaç yıl sonra gerçekleşecek.

    Milli hibrit roket motorunun Ay aracında kullanılacağını aktaran Kacır, ayrıca İMECE 2, İMECE 3 ve TÜRKSAT 7A gibi projelerle uydu teknolojilerinde daha ileri adımlar atılacağını ifade etti.

    Öte yandan Türkiye’nin Ay temelli çalışmaları sadece TUA bünyesinde gerçekleştirilmiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) tarafından yapılan açıklamada Çin’in Chang’e 8 göreviyle 2028 yılında Ay’ı Güney Kutbu’na iki uzay aracı gönderileceği ifade edilmişti.

    Açıkçası TUA’nın bu iddialı hedeflere ulaşabilmesi için çok daha fazla kaynağa erişmesi gerekiyor. 2024 yılında 1 milyar 702 milyon 764 bin TL bütçesi olan kurumun 2025 yılı bütçesinde sadece yüzde 37’lik artırım yapılarak 2 milyar 344 milyon 764 bin TL bütçe verilmişti.

    "Uzay limanı inşa edeceğiz"

    Türkiye'nin uzay limanı inşa edeceğini vurgulayan Kacır, şunları söyledi:

    "Uluslararası işbirliğiyle bir uzay limanı inşa edeceğiz. Bu uzay limanı sayesinde Türkiye, kendi roketleriyle kendi uydularını uzaya gönderen bir ülke olma yolunda çok önemli bir altyapı kazanmış olacak.Bütün bunlar Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlam iradesi sayesinde mümkün oldu. Savunma sanayisindekine benzer şekilde uzay teknolojilerinde de artık Türkiye gerçekten küresel düzeyde bir iddia sahibi. İnşallah bu kazanımlar hem stratejik, hem de ekonomik değer taşıyacak ve Türkiye Yüzyılı'na bizleri çok daha hızlı şekilde eriştirecek. Uzay ekonomisi diyorum çünkü küresel düzeyde yılda 600 milyar doların harcandığı bir alandan bahsediyoruz. Bundan pay alabilmek için bilimde, teknolojide ilerlememiz çok önemli."

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 23 saat önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    arabada fan sürekli çalışıyor adidas mı nike mı dizel araçta siyah duman nasıl kesilir ameliyat sonrası büyük tuvalet yapamama otomatik vites d de titreme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 30 Pro
    Tecno Spark 30 Pro
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 15-FC0000NT
    HP 15-FC0000NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum