Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bakan Kacır: "SOM-J seyir füzesi kendini kanıtladı"

    Bakan Mehmet Fatih Kacır, SOM-J'nin son atış testinde savunma sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yetenekleriyle SOM-J'nin kendini kanıtladığını söyledi.

    Bakan Kacır: 'SOM-J seyir füzesi kendini kanıtladı' Tam Boyutta Gör
    TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi yeni atış testini başarıyla tamamladı. SOM-J’nin satha çok yakın uçuş ve atış sonrası kontrol kabiliyetleri doğrulandı. Atış testinin görüntüleri paylaşıldı. SOM-J, 275 km uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılabiliyor.

    197446]

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

    “TÜBİTAK SAGE’de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı.”

    Kacır, füzenin "satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman" özelliklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

    "Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiyesi'ne giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum."

    Bakan Kacır: 'SOM-J seyir füzesi kendini kanıtladı' Tam Boyutta Gör

    SOM-J Özellikleri

    SOM-J füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda F-16 savaş uçaklarının yanı sıra KAAN ve KIZILELMA gibi hava platformlarıyla ve SİHA'larla uyumlu olarak geliştirildi. SOM-J, kızılötesi arayıcı başlık, su üstü hedeflere karşı optimize edilmiş harp başlığı ve düşük radar görünürlüğü gibi özellikleriyle öne çıkıyor. 275 km menzil sunuyor. Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı etkili olan füze, veri bağı sayesinde atış sonrası kontrol imkanı sunarak yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali ve yayını susturma gibi kabiliyetler sağlayabiliyor.

    • Uzunluk: 3,9m
    • Ağırlık: 540kg
    • Harp başlığı ağırlığı: 140kg
    • Harp başlığı tipi: Parçacık tesirli zırh delici
    • Azami menzil: 275 km
    • Hız: Yüksek ses altı
    • Arayıcı başlık: Kızılötesi görüntüleyici (IIR)
    • Güdüm: ANS/KKS/YRNS/GRNS/OH 
    • Otonom Kullanım
    • Uzun Menzil
    • Düşük Radar İzi
    • Yüksek Beka
    • Kızılötesi G.rüntüleyici Ayracı [IIR] Başlık ve Veri Bağı ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm
    • Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
    • Karşı Tedbirlere Dayanıklı
    • Ağ Merkezli Harekâta Uygunluk
    • Fırsat Hedeﬂerine Angajman
    • Seçilebilir Vuruş Parametreleri
    • Uçuş Sırasında Hedef Güncelleme
    • Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 15 dakika önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    K
    koçari 1 gün önce

    Ben kurt adam karakterine bayılırım .Her türlü izlerim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    rgb led kumanda resetleme esenler otogardan taksime nasıl gidilir doğan şahin farkı kan tahlilinde sigara çıkmaması için ne yapılmalı koç bilgisayar mühendisliği maaş

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Redmi Note 14
    Redmi Note 14
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 13 in&#231; MacBook
    Apple 2025 M4 13 inç MacBook
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum