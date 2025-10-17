Bakan Kacır: "SOM-J seyir füzesi kendini kanıtladı"

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştirilen SOM-J seyir füzesi yeni atış testini başarıyla tamamladı. SOM-J’nin satha çok yakın uçuş ve atış sonrası kontrol kabiliyetleri doğrulandı. Atış testinin görüntüleri paylaşıldı. SOM-J, 275 km uzaklıktaki hedeflere karşı kullanılabiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“TÜBİTAK SAGE’de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı.”

Kacır, füzenin "satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman" özelliklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiyesi'ne giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum."

Tam Boyutta Gör

SOM-J Özellikleri

SOM-J füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda F-16 savaş uçaklarının yanı sıra KAAN ve KIZILELMA gibi hava platformlarıyla ve SİHA'larla uyumlu olarak geliştirildi. SOM-J, kızılötesi arayıcı başlık, su üstü hedeflere karşı optimize edilmiş harp başlığı ve düşük radar görünürlüğü gibi özellikleriyle öne çıkıyor. 275 km menzil sunuyor. Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı etkili olan füze, veri bağı sayesinde atış sonrası kontrol imkanı sunarak yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali ve yayını susturma gibi kabiliyetler sağlayabiliyor.

Uzunluk : 3,9m

: 3,9m Ağırlık : 540kg

: 540kg Harp başlığı ağırlığı : 140kg

: 140kg Harp başlığı tipi : Parçacık tesirli zırh delici

: Parçacık tesirli zırh delici Azami menzil : 275 km

: 275 km Hız : Yüksek ses altı

: Yüksek ses altı Arayıcı başlık : Kızılötesi görüntüleyici (IIR)

: Kızılötesi görüntüleyici (IIR) Güdüm : ANS/KKS/YRNS/GRNS/OH

: ANS/KKS/YRNS/GRNS/OH Otonom Kullanım

Uzun Menzil

Düşük Radar İzi

Yüksek Beka

Kızılötesi G.rüntüleyici Ayracı [IIR] Başlık ve Veri Bağı ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm

Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir

Karşı Tedbirlere Dayanıklı

Ağ Merkezli Harekâta Uygunluk

Fırsat Hedeﬂerine Angajman

Seçilebilir Vuruş Parametreleri

Uçuş Sırasında Hedef Güncelleme

Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu

