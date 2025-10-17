Bakan Kacır: "SOM-J seyir füzesi kendini kanıtladı"

197446]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, X platformundan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“TÜBİTAK SAGE’de geliştirdiğimiz SOM-J seyir füzesi, ileri mühendislik seviyemizin ulaştığı noktayı gözler önüne seriyor. Savunma ve radar sistemlerinden kaçınmaya yönelik zorlayıcı manevra ve satha çok yakın uçuş yeteneklerinin gösterildiği atış testinde SOM-J kendini kanıtladı.”
Kacır, füzenin "satha çok yakın uçuş, atış sonrası kontrol edilebilme, su üstü hedefe karşı tam angajman" özelliklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Gökyüzüne başarıyla attığımız her imza, yarının tam bağımsız ve lider Türkiyesi'ne giden bir yol. Emeği geçen tüm paydaşlarımızı tebrik ediyorum."
SOM-J Özellikleri
SOM-J füzesi Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyaçları doğrultusunda F-16 savaş uçaklarının yanı sıra KAAN ve KIZILELMA gibi hava platformlarıyla ve SİHA'larla uyumlu olarak geliştirildi. SOM-J, kızılötesi arayıcı başlık, su üstü hedeflere karşı optimize edilmiş harp başlığı ve düşük radar görünürlüğü gibi özellikleriyle öne çıkıyor. 275 km menzil sunuyor. Yoğun bir şekilde korunan kara ve deniz hedeflerine karşı etkili olan füze, veri bağı sayesinde atış sonrası kontrol imkanı sunarak yeniden hedefleme, hedef güncelleme, görev iptali ve yayını susturma gibi kabiliyetler sağlayabiliyor.
- Uzunluk: 3,9m
- Ağırlık: 540kg
- Harp başlığı ağırlığı: 140kg
- Harp başlığı tipi: Parçacık tesirli zırh delici
- Azami menzil: 275 km
- Hız: Yüksek ses altı
- Arayıcı başlık: Kızılötesi görüntüleyici (IIR)
- Güdüm: ANS/KKS/YRNS/GRNS/OH
- Otonom Kullanım
- Uzun Menzil
- Düşük Radar İzi
- Yüksek Beka
- Kızılötesi G.rüntüleyici Ayracı [IIR] Başlık ve Veri Bağı ile Yüksek Hassasiyetli Terminal Safha Güdüm
- Tüm Hava Şartlarında Görev Yapabilir
- Karşı Tedbirlere Dayanıklı
- Ağ Merkezli Harekâta Uygunluk
- Fırsat Hedeﬂerine Angajman
- Seçilebilir Vuruş Parametreleri
- Uçuş Sırasında Hedef Güncelleme
- Evrensel Silah Arayüzü Uyumluluğu
