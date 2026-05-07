Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bakan Kacır: Türkiye 2027’de kendi roket motoruyla Ay’a erişecek

    Türkiye, 2027’de kendi geliştirdiği hibrit roket motoruyla Ay’a erişmeyi hedefliyor. Bakan Kacır, ayrıca uzaya bağımsız erişim için Somali’de uzay limanı çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

    Bakan Kacır: Türkiye 2027’de kendi roket motoruyla Ay’a erişecek Tam Boyutta Gör
    Türkiye, Mili Uzay Programı kapsamında Ay’a kendi geliştirdiği milli hibrit roket motoruyla ulaşmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda bu hedefe dair açıklamalarda bulundu.

    Bakan Kacır, Türkiye’nin 2027 yılında kendi geliştirdiği milli hibrit roket motorunu ateşleyerek Ay’a erişmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu hedefin, Türkiye’yi derin uzayda bu teknolojiyi kullanan ilk ülke konumuna getireceği belirtildi.

    Bakan Kacır: Türkiye 2027’de kendi roket motoruyla Ay’a erişecek Tam Boyutta Gör

    Bu hedefin yalnızca Ay’a gitmekle kalmayıp ayrıca önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak bir pazara yönelik adım olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye sadece Ay’a erişen sınırlı ülkelerden biri olmayı değil, aynı zamanda önümüzdeki dönemde ihtiyacı giderek artacak uyduların yörünge transferini yapabilecek uzay araçlarını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve bu hizmeti çok katma değerli bir hizmet olarak dünyaya sunabilen bir ülke olmayı Türkiye'ye kazandıracak” dedi.

    Somali'ye uzay limanı kuruluyor

    Türkiye, roketlerin fırlatılması için Somali’de uzay limanı kurulması için çalışmaları başlattı. Fizibilite ve tasarım çalışmaları tamamlandı, inşaat aşamasına geçildi. Somali’nin ekvatora yakın konumu, roket fırlatmalarında Dünya’nın dönüş hızından faydalanılarak daha verimli ve düşük maliyetli fırlatma imkanı sunacak. Türkiye’yi, kendi uydu fırlatma altyapısına sahip az sayıdaki ülke arasına adını yazdıracak.

    Bakan Kacır, uzaya tam bağımsız erişim çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

    “Bunun için iki önemli aşama var, biri roket teknolojilerinde başlayan projelerin hızla tamamlanması ki Roketsan'ın öncülüğünde bu konuda muazzam bir mesafe kat edildi. Türkiye adım adım kendi uydularını kendi roketleriyle fırlatabilen ülkelerden biri olmaya yaklaşmakta. Bunun yanında önemli bir diğer aşama da kendimize ait bir uzay limanına sahip olmak. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Somali'de bir uzay limanı inşasına başladık. İnşallah bu altyapıyı da hızla tamamlayacak, hem Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek hem de giderek maliyet etkin hale gelen uzaya erişim talebi doğrultusunda dünyada yükselen talebe cevap verebilecek bir uzay limanı inşa ederek bu katma değerli hizmeti dünyaya ihraç edebilen bir ülke olacağız.”

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli Volkswagen ID. Polo resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    captur neden tutulmadı bandrollü tütün markaları alveus hangi markanın yan ürünü zamunda net giriş c2 nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S26 Ultra
    Samsung Galaxy S26 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000-40.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo V15
    Lenovo V15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum