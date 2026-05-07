Bakan Kacır: Türkiye 2027’de kendi roket motoruyla Ay’a erişecek

Tam Boyutta Gör Türkiye, Mili Uzay Programı kapsamında Ay’a kendi geliştirdiği milli hibrit roket motoruyla ulaşmayı hedefliyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da düzenlenen SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda bu hedefe dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Kacır, Türkiye’nin 2027 yılında kendi geliştirdiği milli hibrit roket motorunu ateşleyerek Ay’a erişmeyi hedeflediğini açıkladı. Bu hedefin, Türkiye’yi derin uzayda bu teknolojiyi kullanan ilk ülke konumuna getireceği belirtildi.

Bu hedefin yalnızca Ay’a gitmekle kalmayıp ayrıca önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulacak bir pazara yönelik adım olduğunu vurgulayan Bakan Kacır, Türkiye sadece Ay’a erişen sınırlı ülkelerden biri olmayı değil, aynı zamanda önümüzdeki dönemde ihtiyacı giderek artacak uyduların yörünge transferini yapabilecek uzay araçlarını kendi imkanlarıyla geliştirebilen, üretebilen ve bu hizmeti çok katma değerli bir hizmet olarak dünyaya sunabilen bir ülke olmayı Türkiye'ye kazandıracak” dedi.

Somali'ye uzay limanı kuruluyor

Türkiye, roketlerin fırlatılması için Somali’de uzay limanı kurulması için çalışmaları başlattı. Fizibilite ve tasarım çalışmaları tamamlandı, inşaat aşamasına geçildi. Somali’nin ekvatora yakın konumu, roket fırlatmalarında Dünya’nın dönüş hızından faydalanılarak daha verimli ve düşük maliyetli fırlatma imkanı sunacak. Türkiye’yi, kendi uydu fırlatma altyapısına sahip az sayıdaki ülke arasına adını yazdıracak.

Bakan Kacır, uzaya tam bağımsız erişim çalışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi:

“Bunun için iki önemli aşama var, biri roket teknolojilerinde başlayan projelerin hızla tamamlanması ki Roketsan'ın öncülüğünde bu konuda muazzam bir mesafe kat edildi. Türkiye adım adım kendi uydularını kendi roketleriyle fırlatabilen ülkelerden biri olmaya yaklaşmakta. Bunun yanında önemli bir diğer aşama da kendimize ait bir uzay limanına sahip olmak. Bunun için de Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu doğrultusunda Somali'de bir uzay limanı inşasına başladık. İnşallah bu altyapıyı da hızla tamamlayacak, hem Türkiye'nin ihtiyaçlarına cevap verecek hem de giderek maliyet etkin hale gelen uzaya erişim talebi doğrultusunda dünyada yükselen talebe cevap verebilecek bir uzay limanı inşa ederek bu katma değerli hizmeti dünyaya ihraç edebilen bir ülke olacağız.”

