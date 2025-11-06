Giriş
    Bakan Şimşek'ten IMEI kayıt ücreti, vergi ve harçlara indirim müjdesi!

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, TÜİK verilerine göre yüzde 25,49 olması beklenen Yeniden Değerleme Oranı'nda indirime gidilebileceğini duyurdu. Vergi ve cezalara gelecek zam miktarı düşebilir.

    Bakan Şimşek'ten IMEI kayıt ücret, vergi ve harçlar için indirim Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de 1 Ocak’ta vergi, zam, ve harçlara gelecek zam oranı Yeniden Değerleme Oranı’na göre belirleniyor. Yeniden Değerleme Oranı ise TÜİK'in Ekim ayı yıllık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ile aynı değere sahip oluyor. TÜİK’in Ekim ayı ÜFE oranı yüzde 25,49 olarak belirlendi. 2026 yılında Yeniden Değerleme Oranı’nın yüzde 25,49 olması beklenirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu oranda indirime gidilebileceğini duyurdu.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yeniden Değerleme Oranı’nı azaltma ya da artırma yetkisi bulunuyor. Bakan Şimşek’in açıklamalarına göre bu yetki kullanılarak Yeniden Değerleme Oranı’nda indirime gidilebilir. Bakan Şimşek, X platformundaki paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    “Bütçe imkânları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde.”

    Türkiye’nin Orta Vadeli Programı’nda 2026 hedef enflasyonu yüzde 16 olarak belirlenmişti. Bu doğrultuda 2026 yılı için Yeniden Değerleme Oranı yüzde 20 ve altında seviyelere indirilebilir. 2026 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oran'nın miktarı, Kasım ayının sonunda Resmi Gazete'de yayımlanacak tebliğ ile resmiyete kavuşacak.

    Yeniden Değerleme Oranı’nda herhangi bir değişiklik yapılmaması durumunda 1 Ocak 2026 tarihinde IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, vergiler, yurt dışı çıkış harcı ve pasaport ücretlerine yüzde 25,49 oranında zam gelecek.

    IMEI kayıt ücretinin yüzde 25,49 zamla 45 bin 614 TL'den 57 bin 245 TL'ye yükselmesi bekleniyordu. Yeniden Değerleme Oranı hedef enflasyon miktarı doğrultusunda yüzde 16 olarak belirlenirse IMEI kayıt ücreti 45 bin 614 TL'den 52 bin 912 TL'ye yükselir. Bu durumda IMEI kayıt ücretine beklenen zamda 4 bin 333 TL'lik bir indirim gerçekleşecek.

