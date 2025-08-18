Giriş
    Bakan Uraloğlu: 5G için çalışmalar son aşamaya geldi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete başlaması için artık çalışmaların son aşamaya geldiğini ifade etti.

    Bakan Uraloğlu: 5G için çalışmalar son aşamaya geldi Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’de 5G teknolojilerinin ülke genelinde hizmete sunulması için yürütülen çalışmaların son aşamaya geldiğini açıkladı. Bakan Uraloğlu, 5G’nin yaygınlaşmasına ilişkin yapılan çalışmalarda gelinen noktayı paylaşırken, “700 MHz ve 3.5 GHz bantlarında, toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak” ifadelerini kullandı.

    “10 ila 100 kat daha hızlı internet”

    16 Ağustos’ta Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 5G ihalesinin resmi süreci başlamış oldu. Uraloğlu, Türkiye’de mobil haberleşme teknolojilerinin 2G ile başladığını, 3G ve 4.5G ile geliştiğini ve artık 5G’ye taşındığını belirtti.

    Bakan, 5G’nin 4.5G’ye göre 10 ila 100 kat daha hızlı internet sağlayacağını vurguladı ve şunları söyledi: “700 MHz bandı ve 3.5 GHz bandında, toplam 400 MHz frekans mobil şebeke işletmecilerimizin kullanımına açılacak. Bu kapsamda yayımlanan karar ile birlikte yapılacak ihalenin asgari değeri tespit edilmiş olup, her frekans bandı için ayrı ayrı asgari değerler belirlendi.”

    Mobil şebekelerin doğası gereği yeni standartların bir öncekinin üzerine inşa edildiğini aktaran Uraloğlu, mevcut yetkilendirmelerin de ihaleye dahil edildiğini belirtti. Asgari değerlerin belirlenmesiyle birlikte ihalenin tarihi ve temel unsurları kısa süre içinde kamuoyuna duyurulacak.

    Uraloğlu ayrıca, 5G’nin Türkiye’de İstanbul Havalimanı ve Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ile Trabzonspor stadyumlarında vatandaşların deneyimine sunulduğunu hatırlattı. Yaklaşık 40 lokasyonda kapalı kullanıcı gruplarıyla deneme çalışmalarının devam ettiği de aktarıldı.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Elektrikli SUV menzil rekoru kırıldı: 936 km!

    Profil resmi
    CagriSR 3 gün önce

    böyle hep 50 ile mi gidilecek

