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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat HGS şikayetleri üzerine açıklama yapan Bakan Uraloğlu, hatalı tespitlerin iptal edildiğini duyurdu. Okunamayan plakalar nedeniyle yapılan yanlış işlemlerin bildirim üzerine düzeltildiğini belirten Uraloğlu, sürücülerin mağduriyet yaşamaması için e-Devlet bilgilerini güncel tutmalarını hatırlattı. İlk 15 gün içinde yapılan ödemelerde ise herhangi bir ceza uygulanmıyor. Bakanlık, ceza süreçlerini düzenlemek amacıyla 18 Kasım'da otoyol işletmecileriyle bir araya gelecek. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör HGS borçları ve otoyol geçiş cezalarına yönelik şikayetlerin artmasının ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu açıklama yaptı. Uraloğlu, hatalı plaka tespitinden kaynaklanan işlemlerin bildirim üzerine iptal edildiğini, ceza ve tahsilat süreçlerini görüşmek üzere otoyol işletmecileriyle toplantı yapılacağını söyledi.

Otoyol geçişlerinde araçların HGS etiketi ve plaka üzerinden tanımlandığını belirten Uraloğlu, eski etiketler ile kirli veya deforme olmuş plakaların okumayı zorlaştırabildiğini anlattı. Bu durumlarda yapay zeka destekli plaka tahmini yapıldığını belirten Bakan, yanlış tespit kendilerine bildirildiğinde buna bağlı geçmiş işlemlerin de iptal edildiğini ifade etti.

Uraloğlu’nun açıklamasına göre, ihlalli geçişlerde ve yetersiz bakiye durumunda sisteme kayıtlı telefon numarasına 15 gün içinde SMS gönderiliyor. Bakan, sürücülerin bildirimleri alabilmesi için e-Devlet veya HGS sistemlerindeki telefon bilgilerini güncel tutması gerektiğini vurguladı.

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Geçiş ücretinin ilk 15 gün içinde ödenmesi halinde ceza uygulanmıyor. 16-45. günler arasında ise geçiş ücretine bir kat ceza ekleniyor. Uraloğlu, bildirimlere rağmen ödeme veya başvuru yapılmaması halinde sürecin hukuki takibe kadar ilerleyebildiğini söyledi.

Plakayla borç sorgulamadaki değişikliğe de değinen Uraloğlu, KVKK kararı doğrultusunda sorgulamaların artık yalnızca ilgili kişi tarafından e-Devlet üzerinden yapılabildiğini belirtti.

Bakanlık, şikayetlerin ardından 18 Kasım’da otoyol işletmecileriyle bir araya gelecek. KGM koordinasyonundaki toplantıda, borçların dört kat cezaya ve avukat takibine ulaşmadan çözülebilmesi için alınabilecek önlemler değerlendirilecek.

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Bakan Uraloğlu'ndan artan HGS şikayetlerine ilişkin açıklama

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