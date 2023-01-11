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    Bakan Varank'tan Tesla ziyareti sonrası açıklama: "Tesla, Türkiye pazarına girmek istiyor"

    Tesla'nın Fremont fabrikasında yetkililerle görüşen Mustafa Varank, şirketin Türkiye'ye teknoloji ve üretim yatırımı yapmasını istediklerini ve bu konuda teklifler sunduklarını dile getirdi.
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    Bakan Varank, Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini açıkla Tam Boyutta Gör
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ABD'de Tesla'nın Fremont fabrikasını ziyaret etti. Gerçekleştirdiği görüşmelerin detaylarını paylaşan Varank, Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini ve bununla ilgili çalışmalara devam ettiğini söyledi.

    Varank, Tesla'nın dünya pazarındaki konumuna değinerek, "Tesla otomotiv endüstrisinde geleceğin otomobil markalarından bir tanesi. Şu anda tüm dünyadaki etkisini, pazarını büyütmeye çalışıyor. Çin'deki en büyük firmalardan bir tanesi, Avrupa piyasasında Almanya'da kurduğu fabrikayla etkili olmaya çalışıyor, Türkiye pazarına da girmek istiyor." dedi.

    Şirketin Türkiye piyasasına gelmesiyle ilgili görüşmeleri olduğunu belirten Varank, "Tesla'nın şu anda şarj istasyonlarıyla beraber Türkiye piyasasına girmekle ilgili faaliyetleri devam ediyor. Aslında daha önce Türkiye'ye geleceklerdi ama kendi iç değerlendirmelerinden dolayı süreç biraz daha uzadı." diye konuştu.

    "Türkiye'ye yatırım yapın"

    Bakan Varank, Tesla'nın Türkiye pazarına girmek istediğini açıkla Tam Boyutta Gör
    Varank, Tesla'nın Türkiye'ye teknoloji alanında yatırım yapmasını önemsediklerini vurgulayarak, "Türkiye özellikle yatırım ve AR-GE anlamında çok ciddi bir teşvik sistemine sahip. 'Gelin bundan istifade edin, yatırım yapın' dedik. Pazara girmek kendileri açısından önemli ama bizim açımızdan da teknoloji ve üretim yatırımı yapmaları önem taşıyor. Bunlarla ilgili tekliflerimizi sunduk. Şu anda Tesla'nın halihazırda Türkiye'den tedarikçileri var." ifadelerini kullandı.

    Şirketin, Türkiye'nin tek tedarikçi olduğu, sadece Türkiye'ye ürettirdikleri ürünlerinin de olduğuna dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

    "Böyle bir altyapıyı kullanmaları bizim açımızdan önemli. Önümüzdeki dönemde görüşmelere devam edeceğiz. Tüm dünyadan global markaları ülkemize davet ediyoruz. Otomotiv endüstrisinde olduğu gibi farklı sektörlerde de bütün firmaları Türkiye'ye yatırım yapmaya çağırıyoruz. Bildiğiniz gibi Kovid-19 sonrasında, dünyada değer zincirlerinde büyük bir değişim ve dönüşüm yaşıyoruz. Batı ülkeleri farklı tedarikçi arayışı içerisinde. Türkiye de en önemli alternatiflerden bir tanesi. Bu manada Tesla ile de iş birliği yapmak istiyoruz. Tekliflerimizi yaptık."

    Tesla'nın Türkiye pazarı için hazırlık yaptığı biliniyor. Bunun için şarj istasyonlarının kurulumu ve servis noktalarıyla ilgili çalışmalarını sürdüren şirketin bu yılın ilk çeyreğinde Model 3 ve Model Y ile satışlara başlaması bekleniyor.

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    abstergo78GHOST 5 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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