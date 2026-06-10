Bakanlıktan BYD açıklaması: “Yatırım olmazsa teşvikler geri ödenir”

Hatırlanacağı üzere BYD, daha önce Türkiye'de yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir tesis kuracağını duyurmuştu. Manisa'da hayata geçirilmesi planlanan yatırım kapsamında şirket tarafından gerekli bedelin ödenmesinin ardından yatırım alanına ilişkin tahsis işlemleri başlatılmış ve resmi süreç işletilmeye başlanmıştı. BYD’nin 28 yıl sonra Türkiye’ye üretim için yatırım yapan ilk küresel üretici olması bekleniyordu.
Teşvik süreci yılın başında askıya alınmıştı
Ancak yatırımın kamuoyuna açıklanmasının ardından beklenen ilerlemenin kaydedilememesi sürecin seyrini değiştirdi. Edinilen bilgilere göre yatırım takviminde öngörülen gelişmelerin gerçekleşmemesi nedeniyle BYD'nin teşviklerden yararlanma süreci 2026 yılının başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya alındı. Zaten yıl başından bu yana BYD yeni araçları da stoklara getirmiyordu.
Anlaşma yürürlükte, yatırım olmazsa teşvikler geri ödenecek
Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre teşvik sürecinin askıya alınmış olması yatırım anlaşmasının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yetkililer, firma ile yapılan anlaşmanın şartlarının halen yürürlükte olduğunu ve şirketin bu kapsamda üstlendiği sorumlulukların devam ettiğini ifade etti.
Bakanlığın açıklamasında tüm işlemlerin resmi mevzuat çerçevesinde ve belirlenen usullere uygun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.
Yatırımların tamamlanmaması durumunda, firmalar elde ettikleri teşvikleri, ilgili yasal düzenlemeler ile sundukları taahhüt ve teminatlar kapsamında geri ödemekle yükümlüler.
BYD cephesinden "askıya alındı" açıklaması gelmişti
Bakanlığın değerlendirmesi, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin Reuters'a yaptığı açıklamaların ardından geldi. Li, şirketin Avrupa'daki üretim planlarına ilişkin değerlendirmesinde Macaristan'daki fabrikanın şu an için BYD'nin en önemli önceliği olduğunu söylemişti.
Li, "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için çalışmalar yürütmek" demişti.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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