Bakanlıktan BYD açıklaması: “Yatırım olmazsa teşvikler geri ödenir”

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Tam Boyutta Gör Türkiye'de fabrika kurma planlarını askıya alan Çinli otomobil üreticisi BYD'nin yatırım sürecine ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık yetkilileri, şirketle imzalanan yatırım anlaşmasının yürürlükte olduğunu vurgulayarak firmanın üstlendiği yükümlülükler ile devlete sunduğu taahhüt ve teminatların geçerliliğini koruduğunu bildirdi.

Hatırlanacağı üzere BYD, daha önce Türkiye'de yıllık 150 bin araç üretim kapasitesine sahip bir tesis kuracağını duyurmuştu. Manisa'da hayata geçirilmesi planlanan yatırım kapsamında şirket tarafından gerekli bedelin ödenmesinin ardından yatırım alanına ilişkin tahsis işlemleri başlatılmış ve resmi süreç işletilmeye başlanmıştı. BYD’nin 28 yıl sonra Türkiye’ye üretim için yatırım yapan ilk küresel üretici olması bekleniyordu.

Teşvik süreci yılın başında askıya alınmıştı

Ancak yatırımın kamuoyuna açıklanmasının ardından beklenen ilerlemenin kaydedilememesi sürecin seyrini değiştirdi. Edinilen bilgilere göre yatırım takviminde öngörülen gelişmelerin gerçekleşmemesi nedeniyle BYD'nin teşviklerden yararlanma süreci 2026 yılının başında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından askıya alındı. Zaten yıl başından bu yana BYD yeni araçları da stoklara getirmiyordu.

Anlaşma yürürlükte, yatırım olmazsa teşvikler geri ödenecek

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre teşvik sürecinin askıya alınmış olması yatırım anlaşmasının ortadan kalktığı anlamına gelmiyor. Yetkililer, firma ile yapılan anlaşmanın şartlarının halen yürürlükte olduğunu ve şirketin bu kapsamda üstlendiği sorumlulukların devam ettiğini ifade etti.

BYD, Türkiye'de fabrika kurma planını askıya aldı 12 sa. önce eklendi

Bakanlığın açıklamasında tüm işlemlerin resmi mevzuat çerçevesinde ve belirlenen usullere uygun şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

Yatırımların tamamlanmaması durumunda, firmalar elde ettikleri teşvikleri, ilgili yasal düzenlemeler ile sundukları taahhüt ve teminatlar kapsamında geri ödemekle yükümlüler.

BYD cephesinden "askıya alındı" açıklaması gelmişti

Bakanlığın değerlendirmesi, BYD Başkan Yardımcısı Stella Li'nin Reuters'a yaptığı açıklamaların ardından geldi. Li, şirketin Avrupa'daki üretim planlarına ilişkin değerlendirmesinde Macaristan'daki fabrikanın şu an için BYD'nin en önemli önceliği olduğunu söylemişti.

Li, "Şu anda bir numaralı önceliğimiz Macaristan. İkinci önceliğimiz ise Avrupa'da ikinci bir üretim tesisi için çalışmalar yürütmek" demişti.

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Bakanlıktan BYD açıklaması: “Yatırım olmazsa teşvikler geri ödeni

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