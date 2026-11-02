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Ticaret Bakanlığı, yurt dışından Türkiye’ye gelen yolcuların beraberinde getirdiği kıyafetlere ilişkin gümrük muafiyetlerini açıkladı. Kişisel kullanım amacıyla getirilen kıyafetlerde 430 euro sınırı uygulanmıyor. Bu sınır, kişisel eşya muafiyeti dışında kalan hediyelik eşyalar için geçerli.

Kişisel kıyafetlerde gümrük vergisi muafiyeti

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yolcu beraberinde getirilen kişisel kıyafetlerle hediyelik eşyaların gümrük mevzuatında farklı değerlendirildiğini belirtti.

2009/15481 sayılı Karar'ın 58'inci maddesi ve Ek-9 sayılı listenin B bölümü uyarınca, yolcuların kendi kullanımlarına yönelik giyim ve kuşam eşyaları gümrük vergisinden muaf tutuluyor. Dolayısıyla kişisel ihtiyaçlar için getirilen kıyafetlerde herhangi bir 430 euro değer sınırı bulunmuyor.

Hediyelik eşyalarda 430 euro sınırı

Kişisel eşya muafiyeti dışında kalan ve ticari nitelik taşımayan hediyelik eşyalarda ise belirli değer sınırları uygulanıyor. 2009/15481 sayılı Karar'ın 61'inci maddesi kapsamında, 15 yaşından büyük yolcular için sınır 430 euro, 15 yaşından küçük yolcular için ise 150 euro olarak belirlenmiş durumda. Bu limitlerin aşılması halinde eşyanın niteliğine ve değerine göre gümrük vergisi uygulanabiliyor.

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Gümrük muafiyetlerinin uygulanmasında eşyanın kişisel kullanım amacı taşıması ve ticari miktar veya nitelikte olmaması önem taşıyor. Dolayısıyla yolcunun kendi kullanımı için getirdiği kıyafetler ile hediye amacıyla getirdiği ürünler aynı kurallara tabi tutulmuyor.

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Bakanlıktan yurt dışından eşya getirenler için 430 euro uyarısı

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