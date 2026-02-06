HBO yapımı bir Baldur's Gate 3 dizisi geliyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Son dönemde sayıları hızla artan oyun uyarlamalarına bir yenisi daha ekleniyor. Son yılların en sevilen oyunlarından olan Baldur's Gate 3'ün dizi uyarlaması için hazırlıklara başlandı. Üstelik projenin arkasında HBO var.

Baldur's Gate adını taşıyan dizi uyarlaması her ne kadar üçüncü oyunu kaynak alacak olsa da o oyunun doğrudan bir uyarlaması olmayacak. Bunun yerine hikâyeyi oyunun bıraktığı yerden devam ettirecek. Dizide hem oyundan tanıdığımız bazı karakterlerin, hem de yeni yüzlerin olacağı söyleniyor.

Baldur's Gate Dizisini Chernobyl ve The Last of Us Dizilerinin Yaratıcısı Hazırlıyor

HBO, bu dikkat çekici projeyi hayata geçirmesi için Craig Mazin'i görevlendirdi. Chernobyl dizisinin yaratıcısı olarak dikkatleri üzerine çeken Mazin, daha sonra The Last of Us'ın dizi uyarlamasının da başında yer almıştı.

Craig Mazin, büyük bir D&D hayranı olduğunu ve üçüncü oyunu 1000 saatten fazla oynadığını söylüyor. Bu yüzden bu proje de kendisini fazlasıyla heyecanlandırmış durumda.

Bugüne kadar çekilmiş en iyi oyun uyarlamaları 6 ay önce eklendi

Baldur's Gate serisini kontrol eden Wizards of the Coast'un baş yazarı Chris Perkins de bu projede bir danışman olarak yer alacak ve hikâye konusunda senarist ekibine katkı sunacak.

Hazırlık sürecinin başında olan Baldur's Gate dizisi henüz ilk sezon için resmi onayı almış değil. Ancak söz konusu Baldur's Gate gibi ilgi çekici bir proje olduğu için, hazırlık aşamasında büyük bir aksilik yaşanmadığı takdirde bu projenin er ya da geç ekrana taşınacağını varsayabiliriz.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: