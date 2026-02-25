Banyo suyunu yeniden kullanan yenilikçi akıllı duş teknolojisi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Banyo teknolojilerinde yenilikçi çözümleriyle bilinen Kohler, su tüketimini radikal biçimde azaltmayı hedefleyen yeni akıllı duş sistemi Anthem EvoCycle’ı duyurdu. Şirket, sistemin duş başlığında akış veya basınç kısıtlamasına gitmeden yüzde 80’e varan su tasarrufu sağlayabildiğini öne sürüyor.

Kullanılmış su filtrelenerek yeniden kullanılıyor

Anthem EvoCycle’ın temelinde duş zeminine entegre edilen özel bir su haznesi yer alıyor. Sistem, duş sırasında kullanılan suyu bu rezervuarda topluyor. Toplanan su kapalı devre çalışan bir filtrasyon sisteminden geçirilerek temizleniyor ve ardından yeniden duş başlığına gönderiliyor. Böylece tamamen taze su kullanmak yerine, arıtılmış su ile taze su karışımı tekrar dolaşıma sokuluyor.

Tam Boyutta Gör Sistemin çalışma mantığı iki farklı mod üzerinden ilerliyor. “Standart Mod” olarak adlandırılan ilk aşamada yalnızca taze su kullanılıyor. El duşu başlığından akan su, rezervuar tankında toplanıyor. Ardından “Döngü Modu” devreye alındığında sistem, yaklaşık 2 litre taze suyu, filtreleme sürecinden geçirilen kullanılmış suyla karıştırıyor. Bu karışım kapalı devre sistem içinde yeniden pompalanarak duş başlığına iletiliyor.

Sistemin tek güzel yanı sadece su tüketimini azalması değil. Bu sistem aynı zamanda sıcak su ihtiyacını da azaltarak enerji tüketiminde de tasarruf sağlayabiliyor.

Fiyat yüksek, kurulum biraz zahmetli

Anthem EvoCycle sistemi, entegre pompası ve dijital kontrol ünitesi nedeniyle elektrik bağlantısına ihtiyaç duyuyor. Akıllı ev sistemleriyle entegre çalışabilen yapı, mobil uygulama üzerinden uzaktan kontrol edilebiliyor.

Sistemin pompa mekanizması için banyo zemininde yaklaşık 11,5 santimetre derinliğinde bir boşluk açılması gerekiyor. Dolayısıyla çoğu banyoda tadilat gerekecek.

Anthem EvoCycle’ın başlangıç fiyatı ise 7.500 dolar. Ancak kampanya kapsamında halihazırda 5.625 dolar. Ancak bu rakam sistemin tüm bileşenlerini kapsamıyor. Duş armatürleri ve 825 dolarlık su tankı tabanı ayrıca satın alınmak zorunda.

