Barcelona metrosunda fren enerjisinden elektrik üretiliyor

Tam Boyutta Gör Barcelona metrosu, trenlerin her durakta frenleme sırasında ortaya çıkan enerjiyi ısıya dönüştürmek yerine elektriğe çevirerek tasarruf sağlıyor. Elde edilen bu elektrik, diğer trenlerde, istasyonlarda veya elektrikli araç şarj istasyonlarında kullanılabiliyor.

İnsanlarla dolu, metalden yapılmış 10 vagonlu metro trenleri, her durakta yavaşlarken büyük miktarda enerji harcar. İspanya’nın Barcelona kentinde bu enerji artık boşa gitmiyor; geri kazanılarak sisteme geri besleniyor.

Elektrikli araç kullanıcılarının iyi bildiği gibi, bu araçlar fren yapmak yerine genellikle rejeneratif frenleme kullanır; yani hareket enerjisini elektriğe çevirerek yavaşlarlar. Benzer bir sistem trenlerde şimdiye kadar pek yaygın değildi. Şehirler arası trenler nadiren yavaşladığı ve üzerinde depolama için batarya bulunmadığı için bu enerji genellikle kullanılamıyordu. Ayrıca, uzun mesafeli hatlarda elektriği besleyebilecek yeterli sayıda istasyon da bulunmuyor.

Ancak şehir içi trenlerde durum farklıdır. Sık duraklar, hızlı hızlanmalar ve çok sayıda enerji tüketen istasyon, frenleme enerjisinin anında kullanılabilmesini mümkün kılar. Bu sayede enerji depolama ihtiyacı olmadan, üretilen elektrik doğrudan sisteme aktarılabilir.

Barcelona metro operatörü bu yöntemle trenleri çalıştırmak için harcanan enerjinin %41’ini geri kazanmayı hedefliyor. 7,3 milyon Euro’ya mal olan sistemin beş yılda kendini amorti etmesi bekleniyor. Üretilen elektrik; diğer trenlerde, duraklardaki yürüyen merdivenlerde, aydınlatmada ve hatta istasyon dışındaki elektrikli araç şarj istasyonlarında kullanılacak. Bu sayede 25 istasyonun enerji ihtiyacı karşılanabilecek.

Tam Boyutta Gör Ek olarak, frenleme enerjisinin ısıya dönüşmemesi metro tünellerinin aşırı ısınmasını da engelliyor. Geçmişte, tren trafiği ve enerji tüketimi özellikle eski hatlarda ciddi sıcaklık artışına yol açabiliyordu. Yeni sistem sayesinde metro sıcaklıkları ortalama 1 °C düşmüş durumda. Karşılaştırma yapmak gerekirse, Londra metrosunun bazı hatlarında sıcaklık 35 °C’ye kadar çıkabiliyor.

