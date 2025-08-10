Barcelona metrosunda fren enerjisinden elektrik üretiliyor
Barcelona metrosu, frenleme sırasında kaybolan enerjiyi elektrik olarak geri kazanıyor. Elde edilen enerji metroda ve elektrikli araç şarj istasyonlarında kullanılıyor.
İnsanlarla dolu, metalden yapılmış 10 vagonlu metro trenleri, her durakta yavaşlarken büyük miktarda enerji harcar. İspanya’nın Barcelona kentinde bu enerji artık boşa gitmiyor; geri kazanılarak sisteme geri besleniyor.
Elektrikli araç kullanıcılarının iyi bildiği gibi, bu araçlar fren yapmak yerine genellikle rejeneratif frenleme kullanır; yani hareket enerjisini elektriğe çevirerek yavaşlarlar. Benzer bir sistem trenlerde şimdiye kadar pek yaygın değildi. Şehirler arası trenler nadiren yavaşladığı ve üzerinde depolama için batarya bulunmadığı için bu enerji genellikle kullanılamıyordu. Ayrıca, uzun mesafeli hatlarda elektriği besleyebilecek yeterli sayıda istasyon da bulunmuyor.
Ancak şehir içi trenlerde durum farklıdır. Sık duraklar, hızlı hızlanmalar ve çok sayıda enerji tüketen istasyon, frenleme enerjisinin anında kullanılabilmesini mümkün kılar. Bu sayede enerji depolama ihtiyacı olmadan, üretilen elektrik doğrudan sisteme aktarılabilir.
