Baseus kredi kartı kadar ince manyetik powerbank duyurdu

Tam Boyutta Gör Son dönemde manyetik powerbank modellerinde inceliğin ön plana çıktığını görüyoruz. Baseus hem çok ince hem de çok dayanıklı yeni powerbank modeli ile güvenliğe önem veren tüketicileri hedefliyor.

Baseus Card Magnetic Air özellikleri ve fiyatı

Baseus Card Magnetic Air manyetik powerbank modeli 6.9mm havacılık sektörü kalitesinde alüminyum bir kasaya sahip ve neredeyse telefonun arkasında kayboluyor. Bu denli inceliğe rağmen 5000mAh kapasiteli bir batarya ve iPhone için 7.5W kablosuz, Android telefonlar için 15W kablosuz ve 22.5W kablolu hızlı şarj özelliği sunuyor.

Firma katı-sıvı hibrid hücre batarya teknolojisi ile bu inceliği elde etmiş. Üstelik Çin hükümeti tarafından duyurulan güvenlik standartlarına da ilk uyan ürün durumunda. 2 ton ağırlığa kadar dayanıklılık, çivi batmasına karşı önlem ve 140 dereceye kadar dayanıklılık önemli özellikleri arasında.

Ürün bir şarj adaptörüne ya da şarj istasyonuna bağlandığı zaman ise 60W üzeri enerji verebiliyor. Böylece dizüstü modellerini de şarj edebiliyor. Aynı anda hem kablolu hem kablosuz şarj yapabilen ürün ayrıca NFC ile uygulamadan istatistikleri görmenizi de sağlıyor.

Yapay zekâ tabanlı sensörler ürünün bağlantısını algılayarak en optimal enerji aktarımını sağlıyor. Grafen materyal daha iyi bir termal yönetim sağlarken ısı dağıtım alanını da yüzde 50 arttırıyor. Baseus Card Magnetic Air modeli 44$ fiyat etiketiyle Çin'de satışa sunuldu.

