Baseus küp şeklinde mini şarj adaptörünü tanıttı

Tam Boyutta Gör Prizden mobil cihazlarınıza enerji sağladığınız adaptörlar, barındırdıkları teknolojiler ile birlikte büyümeye devam ediyor. Buna rağmen kullanıcıların cebe sığan adaptörlere ilgisi de artmış durumda. Baseus bu ilginin farkında.

Baseus EnerFill FN11 Mini Cube özellikleri ve fiyatı

Baseus EnerFill FN11 Mini Cube adıyla tanıtılan yeni şarj adaptörü 65 × 43 × 44 mm boyutlarında ve 183 gram ağırlığında. Adında da anlaşılacağı üzere hemen hemen küp boyutlarına yakın bir şekilde tasarlanmış.

İki adet USB Tip-C ve 1 adet USB Tip-A girişi olan adaptör tek bir Tip-C portundan 100W enerji verebiliyor. Tip-A portu ise 22.5W aktarıma ulaşıyor. Çoklu şarj durumunda 70W+30W ya da 60W+22W+18W kombinasyonları devreye giriyor.

GaN teknolojisi sayesinde aşırı ısınma ve aşırı yüklenmelerin önüne geçen adaptör verimlilik sağlıyor. Baseus Cooling Technology (BCT) ise sıcaklığı sürekli kontrol ederek gerekli durumlarda nano kızıl ötesi rezonans ile ısı dağıtımını hızlandırıyor. 1.5 metre Tip-C kablosu ile gelen Baseus EnerFill FN11 Mini Cube şarj adaptörü 28$ fiyat etiketine sahip.

